(VIDEO) SRPSKI REPREZENTATIVAC OTVORIO DUŠU: Evo zašto je Gudelj napustio Ajaks i otišao u Kinu

Novi član kineske Tjanđin Tede je optužio trenera Ajaksa Petera Boša da mu je uništio odnos sa navijačima i da je zbog njega morao da ode sa "Amsterdam arene" sporednim prolazom.

Gudelj je u ispovesti svojoj rekao da je Boš zloupotrebio jedan njihov razgovor, iznošenjem detalja u javnost.

"Bio sam spreman da skočim u vatru za svakog, uvek sam bio iskren prema svima u klubu, ali on je to okrenuo protiv mene. Uništio mi je odnos sa navijačima. Naravno, bila mi je želja odem u velikom stilu, na glavna vrata, ali nije to uspelo. Mislim da sam i ja nešto tome doprineo, ali najviše je tako zbog Ajaksa", rekao je Gudelj.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport