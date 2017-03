(VIDEO) SUDIJA POGURAO ARGENTINU: Mesi se osvetio Čileancima, Brazil deklasirao Urugvaj

Jedini gol na utakmici postigao je Lionel Mesi u 16. minutu i to iz sumnjivog penala posle duela Anbhela di Marije i jednog čileanskog igrača. Na ovoj utakmici je briljirao Mesi, koji se bio povukao iz nacionalnog tima i to zbog Čilea. Mesi je prošle godine u jednom trenutku saopštio da se povlači iz reprezentacije, jer je tri puta uzastopno Argentina gubila u finalima velikih takmičenja, a dva puta je to bilo od Čilea.



Čile je mogao i do izjednačenja do kraja utakmice, ali je Argentinu spasila prečka.





Na tribinama stadiona u Buenos Ajresu bilo je više od 70.000 navijača, koji su ovacijama pozdravili Mesija.Brazil je pobedio Urugvaj u gostima 4:1. Urugvaj je poveo golom Kavanija u 9. minutu sa penala. Paulinjo je u 19. minutu izjednačio na 1:1, a isti igrač je u 52. minutu doneo vođstvo Brazilu. Nejmar je u 74. minutu povisio na 3:1, a konačan rezultat postavio je Paulinjo u 92. minutu.

Paragvaj je pobedio Ekvador 2:1, a Kolumbija ekipu Bolivije 1:0. Venecuela i Peru igrali su 2:2.Tabela: Brazil 30, Urugvaj 23, Argentina 22, Kolumbija 21, Ekvador 20, Čile 20, Paragvaj 18, Peru 15, Bolivija 7, Venecuela 6. Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport,Foto: Reuters