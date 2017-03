(VIDEO) UŽIVO GRADSKI DERBI U HUMSKOJ: Partizan - Voždovac (1:0) , golčina Đurđevića

Prvo poluvreme

25. minut - Kakv šut Nikolića

Voždovac je prvi put zapretio

18. minut - Partizan napada

Iako su primili gol fudbaleri Voždovca ne uspevaju da dođu pred gol rivala

9. minut - GOOOOOL 1:0 - Đurđević

Sjajna reakcija napadača Partizana i makazice posle centaršuta Tavambe

4. minut - Treća šansa

Igra se pred jednim golom, ali se Voždovac za sada uspešno brani

2. minut - Đurđević nije uspeo

Prva gužva pred golom gostiju



1. minut - Počela je utakmica

Sa centra je krenuo Partizan

PARTIZAN - VOŽDOVAC, 17,00

Stadion: Partizan

Sudija: Zoran Široki (Smederevo)

PARTIZAN: Kljajić - Vulićević, Milenković, Ostojić, Miletić - Everton, Kosović, Janković, Leonardo - Tavamba, Đurđević.

Rezerve: Jovičić, Mihajlović, Đilas, Đuričković, Jevtović, Ilić, Jovanović.Trener: Marko Nikolić.

VOŽDOVAC: Popović - Filipović, Mihajlov, Sinđić, Putinčanin - Petrović, Nikolić - Marinković, Zec, Ćirković - Dražić.

Rezerve: Milošević, Krasić, Georgijević, Gajić, Ješić, Ivković, Blagojević. Trener: Ilija Stolica.

Sastavi

Tok meča

Tradicija ne ide na ruku ’’zmajevima’’ koji dugo nisu uspeli da savladaju ekipu Partizana, a da li će to uspeti ovoga puta biće izuzetno zanimljivo ispratiti ovog vikenda.



Crno-beli se nalaze u odličnoj formi, a na startu prolećne polusezone ostvarili su četiri pobede i jedan remi. U prethodnom kolu slavili su na gostovanju u Lučanima u duelu sa ekipom Mladosti rezultatom 0:2. Trenutno zauzimaju 2.mesto na superligaškoj tabeli sa 61 osvojenim bodom, šest manje od prvoplasirane Crvene zvezde.



Ekipa Voždovca je prolećnu polusezonu započela porazom i remijem, da bi potom vezali tri uzastopne pobede. U prethodnom kolu na svom terenu su slavili u duelu sa ekipom OFK Bačka rezultatom 4:0. Trenutno zauzimaju 7.mesto na superligaškoj tabeli sa 37 osvojenih bodova, jednim manje od šestoplasirane Mladosti.



Današnji rivali su već sastajali tokom aktuelne sezone, a crno-beli su gao gosti slavili rezultatom 0:3(0:1). Strelci su na ovom susretu bili Leonardo da Silva, Bojan Ostojić i Everton Luiz.

Ako posmatramo rezultate prethodnih 13 međusobnih susreta u domaćim takmičenjima (u periodu 2005-2016) ekipa Partizana je bila daleko uspešnija sa 11 pobeda, uz jedan remi i jedan poraz. Jedini trijumf ’’zmajevi’’ su ostvarli u njihovom prvom susretu sa crno-belima, u sezoni 2005/06, a rezultat je u Humskoj bio 2:3. Zanimljivo je da su ’’zmajevi’’ i jedini remi izborili na stadionu Partizana, u sezoni 2014/15, a rezultat je tada bio 3:3.U taboru domaćina vlada odlična atmosfera, pre svega zbog dugotrajne serije odličnih rezultata, a cilj je da ona potraje do kraja preliminarne faze i da se sa što boljim bodobnim saldom započne borba u plej-ofu. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba crno-belih Marko Nikolić koji je istakao da je zadovoljan nastupima i rezultatima svog tima u prolećnom delu sezone:’’Zadovoljan sam kako smo počeli drugi deo sezone i što ovoliko drugo traje naša serija. Objektivno, bilo bi čudno da nije tako posle niza od 22 utakmice bez poraza, a veće zadovoljstvo bilo bi da smo slavili u derbiju. Nadam se da ćemo i protiv Voždovca nastaviti u tom tempu. Radujem se što ćemo opet imati priliku da izađemo na jedini pravi teren u Srbiji i što će oba tima imati priliku da prikažu tehnički dobru i kvalitetnu igru. Zmajevi su u dobroj seriji rezultata, igraju jako dobro, ali s obzirom na to da mogu da osetim moj tim, jer provodim mnogo vremena s njima, motivacija postoji i s pravim pristupom moraju da naprave još jedan dobar rezultat, još jednu pobedu.’’Gosti u ovaj meč ulaze potpuno rasterećeno, nakon tri vezane pobede u šampionatu, jer ovaj meč svakako nije od onih koji se moraju dobiti. Ipak motivacija je na najvišem nivou, jer nije mala stvar prekinuti seriju odličnih rezultata crno-belih. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba ’’zmajeva’’ Ilija Stolica koji je istakao da meč sa Partizanom dolazi u najboljem mogućem trenutku:’’Posle niza dobrih rezultata, trenutno smo na poziciji koja vodi u plej-of, što je i naš ovosezonski cilj. Može se zato reći da utakmica sa Partizanom dolazi u dobrom trenutku. Atmosfera je baš kakva bi i trebalo da bude, radujemo se kvalitetnom meču. Suvišno je trošiti reči o ekipi nepobedivoj na poslednje 22 utakmice. Bez obzira na prvenstvo i trenutak, taj podatak je fantastičan. Osim toga, nabrajanju individualnih kvaliteta Partizanovih igrača teško da bi bilo kraja, jer o njegovoj snazi dovoljno govori i to ko sedi na klupi. Domaćin je u svakom smislu favorit. Činjenica da smo u dobroj formi garantuje sjajnu igru u kojoj želimo da opravdamo rezultate iza nas, ali i da publici pokažemo ideju i stil. Iako će protivnik u nekim situacijama nesumnjivo da nas primora na trenutno prilagođavanje priprema za meč neće biti specifična u odnosu na ostale. Ko god da je rival mi želimo da se nadigravamo.’’

Autor: Kurir sport