(VIDEO) VAZURA: Partizan će sigurno igrati Evropu, odluka UEFA biće ukinuta

Prema njegovim rečima ta odluka nema utemeljenje u činjenicama i žalba kluba iz Humske, upućena sudu za sportsku arbitražu u Lozani (CAS) će biti uvažena.

- Danas smo isplatili sve obaveze koje smo imali prema klubovima, koje su iznosile 370.000 evra i to je, uz žalbu koju smo podneli na odluku UEFA osnovni preduslov da se situacija razreši u našu korist. Veliki sam optimista i gotovo siguran da će sve na kraju biti rešeno na najbolji mogući način i da će Partizan dobiti dozvolu da igra u Evropi. Ovih dana, možda čak i sutra budem optutovao u Švajcarsku na razgovore s ljudima iz UEFA s kojima smo inače konstantno na vezi - kaže Vazura i dodaje:

- Proces pred sudom za sportsku arbitražu u Lozani mora da bude završen do početka kvalifikacija za narednu sezonu i ne postoji bojazan da počnemo nastup u Evropi, pa nas u toku takmičenja diskfalifikuju. Moja očekivanja su da sve bude završeno u februaru ili martu, najkasnije u aprilu.

Pored termina do kada je novac trebalo da bude uplaćen izjave iz Humske i tvrdnje iz UEFA se razliku i po tome dali je dug dva i po miliona i odnosi se na pneplaćeni porez ili je u pitanju 370.000 evra duga prema klubovima.

- Da stvar bude jasnija, drugostepeni organ UEFA se za Partizan zainteresovao zbog poreskog duga od dva i po miliona evra, ali mi smo ušli u reprogram s državom i oni su to prihvatili. Šta više, postoji papir u klubu u kojem se UEFA zahvaljuje na dostavljenoj dokumentaciji i u kojem tvrde da s Partizanom nema problema. Uostalom, u odluci UEFA nigde ne stoji da je klub kažnjen zbog dva i po miliona evra, već zbog lošeg poslovanja i da je dužan da plati 3.000 evra na ime sudskih troškova. Dakle, nije reč o sumi od dva i po miliona, već o daleko manje pare, koje su uočene kasnije i zbog toga bi bio presedan da se klub tako drakonski kazni. Uz to, presedan je i to što drugostepeni organ nije uvažio predlog prvostepenog organa da se Partizanu dozvoli da obaveze izmiri do 31. januara 2017. godine. Zbog svega toga, kao i zbog svakodnevne komunikacije s ljudima iz UEFA verujemo da će sve biti u redu.

Iako svi u Partizanu nemaju sumnju da će situacija biti okončana srećnim krajem, niko, pa ni Miloš Vazura koji ispred crno-belih komunicira s UEFA ne može da garantuje da će odluka biti pozitivna i da nešto ne bi moglo da krene po zlu.

- Naravno da ne mogu da tvrdim da će sve biti u redu, ali sam jako veliki optimista, budući da su svi papiri na našoj strani. Da ne pričamo sada šta i kako, nego da sačekamo konačnu odluku pa ćemo onda pričati o eventualnim potezima, mada, ponavljam, apsolutno sam uveren da nismo ništa pogrešili i da će sve biti u redu. To nije samo moje mišljenje, već i mišljenje relevantnih ljudi iz UEFA s kojima smo pričali.

Na kraju, Vazura otkriva da je konačno potpisan ugovor s Telekomom koji će crno-belima obezbediti lakše poslovanje u narednom periodu.

- Danas smo postigli dogovor s Telekomom i produžili ugovor na još dve godine. Zahvalni smo našim sponzorima i nadamo se uspešnoj sradanji u narednom periodu i naravno uspesima u Evropi - kaže Vazura.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Konstantin Radulović