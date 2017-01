ŽESTOK ODGOVOR POLEDICE: Ne mogu da me uplaše! Mogu samo da me klevetaju i da me povuku... Fudbal 16:59, 07.01.2017. 0

FSS je okrivio "Nezavisnost" za netačno informisanje FIFPpro-a, koji je nedavno uputio apel fudbalerima da ne dolaze u srpske klubove.



Član odbora za hitna pitanja FSS Goran Milanović je direktno optužio predsednika sindikata "Nezavisnost" Mirka Poledicu, tvrdeći da on štiti samo lični interes i da "radi protiv srpskog fudbala".



"Ne mogu da me uplaše, ne mogu da me kupe, mogu samo da me klevetaju i da me povuku za k...", napisao je Poledica.







Autor: Kurir sport