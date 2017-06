(KURIR TV) ZLATNE KOŠARKAŠICE PUTUJU NA EVROBASKET Daniklović im poručio: Svi smo uz vas, ne potcenjujte nikoga

Ženska košarkaška reprezentacija spremna je za početak Evropskog prvenstva u Češkoj na kojem brani zlatnu medalju osvojenu pre dve godine u Mađarskoj.



To se može zaključiti iz poruka koje su pred sam odlazak u Češku navijačima uputili predsednik Saveza Predrag Danilović, selektor Stevan Karadžić i novi kapiten košarkašica Srbije Jelena Milovanović.



Danilović je ukazao na opasnost potcenjivanja rivala.



"Došlo je vreme da ove devojke ispratimo na prvenstvo Evrope, znam da su naporno radile i da su imale male probleme sa povredama, i nadam se da će ih zalečiti do početka šampionata. Devojke, idete na Evropsko prvenstvo kao aktuelne prvakinje, nemojte nikoga da precenjujete, a Košarkaški savez Srbije je uvek uz vas, kao i zemlja Srbija. Imaćete veliku podršku od KSS i želim da se zabavite, da uživate i da se vratite zadovoljne. Želim vam sve najbolje" rekao je Predrag Danilović.



Selektor Stevan Karadžić veruje u ispunjenje osnovnog cilja, a to je plasman na naredno Svetsko prvenstvo.



"Nismo baš 100 odsto spremni zbog povreda igračica. Ali, kada izađemo na teren u Pragu, to se zaboravlja. Siguran sam da ćemo dati sve od sebe, devojke imaju rezultate i nadamo se da ćemo ispuniti cilj", poručio je Karadžić.



Kapiten Jelena Milovanović je puna optimizma.



"Mnogo nam znači to što ste uz nas. Odradili smo poslednji trening u Hali sportova "Ranko Žeravica" i verujem da će sve devojke dati maksimum od prvog minuta u petak protiv Grčke. Mogu da poručim da ćemo biti jedna uz drugu i da nećemo odustajati do poslednje sekunde. Nadam se da ćemo se vratiti zadovoljne i da ćemo to možda i proslaviti sa svima vama kada se vratimo", rekla je Milovanovićeva.

Kurir.rs / Kurir sport, Foto: KSS/MN Press

