RADONJIĆ: Atmosfera je već slavljenička, ali...

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je danas da ga raduje što su njegovi košarkaši došli na korak od odbrane trofeja u Super ligi, ali je napomenuo da nije sve rešeno i da ne sme biti opuštanja.

"Došli smo do 2:0, kako smo i hteli, ne samo sada, već i od početka. Ostaje nam još jedna pobeda i očekujem da ćemo to u narednom meču da uradimo. Svestan sam činjenice da trenutna situacija nosi slavljeničku atmosferu, međutim, imamo i s tim iskustva i potrudićemo se da ona ne utiče do te mere na rezultat", rekao je Radonjić novinarima posle utakmice u Železniku.

Crvena zvezda povela je sa 2:0 u finalnoj seriji plej-ofa Super lige, pošto je večeras u Železniku pobedila FMP sa 91:76.

"Krenuli smo dobro, došli do potpune konrole nad utakmicom. Čekamo sledeći meč i osvajanje titule", rekao je Radonjić.

Trener FMP-a Dušan Alimpijević čestitao je Zvezdi na pobedi i rekao da njegova ekipa nije bila u mogućnosti da pruži dostojan otopor s obzirom na veliki broj povreda i odsustva Džone Boldena.

"Čestitam Zvezdi na još jendoj pobedi. Oni su vrlo blizu svoje fascinantne sezone. Mi pokušavamo koliko toliko da ovo finale učinimo zanimljivijim, ali nam to ne polazi za rukom. Plaćamo danak za nas veoma iscpljujućem polufinalu. To se ogleda u povredama i odsustvu nekih igrača", rekao je Alimipjević.

On je dodao da je ponosan na svoje igrače na svemu što su uradili u Super ligi.

Treća utakmica finala plej-ofa Super lige igraće se u petak od 20.00 u dvorani "Aleksandar Nikolić".

