(KURIR TV) ZLATNA DECA U POSETI KURIRU: Košarkašice Srbije nam donele medalju sa Evropskog prvenstva

"Ovo je novo sa sve nas. Sećam se, od momenta kada sam dobila poziv za pripreme i zajedno sa ukućanima skakala po stanu, pa do našeg razgovora svakog detalja. Mnogo je lepo i verujem da se tako osećaju i ostale članice ovog tima. Nadam se da ćemo nastaviti sa uspesima, jer sada znamo kako je to dobar osećaj, čak i kada kao posle utakmice sa Francuskom u polufinalu zaspite umorni od utakmice i suza radosnica", priča nam Jelena Novković.



"Mnogo, mnogo je dobar osećaj. Umorne jesmo, od svega, ali nema veze. Volela bih da nam se ovo ponovi i narednih godina.", kaže Marijana Zukanović, dok razgleda našu redakciju, a Ana Perić posle opaske da su se o rezultatu finala interesovali i seniorski reprezentativci Srbije, koji su u tom trenutku igrali sa Crnom Gorom na Trofreju Beograda, začuđeno pita:

"Stvarno? To je divno. Mnogo čestitki je stiglo do nas poslednjih dana. U ime ovog tima, hvala svima na podršci. Mnogo nam znači."

foto: Damir Dervišagić



Nenad Marković jedan od asistenata selektora Miloša Pavlovića ističe da je ključ uspeha u poverenju, selektora u saradnike, a koje se kasnije prenelo i na košarkašice.

"Mislim da nam je meč protiv Letonije bio ključan za sve što sre kasnije dešavalo. Od tog trenutka, devojke su nam verovale i tačno se znalo ko šta treba ili ne treba da radi. Veliko je zadovoljstvo bilo gledati ih kako se raduju medalji i kako su, iako srebrne, najveselije na postolju", kaže Marković.

Na reči trenera Markovića nadovezala se Lena Radulović.

"Svi su u dvorani posle finala primetili da Belgijanke ne znaju ni da se raduju. A mi smo odigrale ples u kom je učestvovao čitav tim, uključujući trenere, zapravo kompletan stručni štab. Bile smo presrećne, a mogu tek da zamislim šta bi se desilo da smo uspeli da savladamo Belgiju i osvojimo zlato".

Posebnu reakciju čak i ljudi koji ne prate sport i košarku izazvao je snimak zajedničke proslave pobede našeg tima u polufinalu sa igračicama Hrvatske.

"To je bilo iznenađenje. Teodora Turudić ima među njima baš dobru drugaricu, ali se nismo mnogo poznavale. Kada smo se vratili u hotel one su stajale ispred i prvo aplaudirale, a zatim počele sa nama da pevaju "Svet voli pobednike". Nismo imale predstavu da će nas tako dočekati, ali ćemo svi zajedno to dugo pamtiti" kažu Ivana Raca i Ivana Curaković.

Na njihovu priču nadovezuje se tim menadžer Sanja Vesel - Reljić:

"Taj događaj je ujedinio sve u regionu. O njemu, kao i o ponašanju ovih devojaka, mnogo se govori. Izuzetno sam ponosna na njih, ne samo kao košarkašice, već i kao ljude, jer su pokazale da im je sport na prvom mestu."

Po povratku iz Šoprona i kratkog odmora, ove zlatne devojčice sa srebrom oko vrata i osmehom na licu, čeka upis na fakultet. Hoće različite fakultete, od veterine, pa preko psihologije, žurnalistike, do fakulteta za sport...



Foto: Damir Dervišagić

