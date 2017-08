(KURIR TV) HRVATSKE KOŠARKAŠICE O ČUVENOM SLAVLJU: Doček je bio spontan, naše prijateljice Srpkinje su ga zaslužile

Košarkašice Srbije, pored velikog rezultatskog uspeha, dospele su u centar pažnje i zbog zajedničkog slavlja sa vršnjakinjama iz Hrvatske posle pobede u polufinalu nad selekcijom Francuske.

Hrvatske košarkašice su priredile doček Srpkinjama ispred hotela i poznatom pesmom čestitale na ulasku u finale.

Kako je došlo do zajedničkog slavlja otkrila je najbolja hrvatska košarkašica Karla Erjavec, inače ćerka nekadašnjeg igrača Zadra i trenera Zagreba Mladena Erjavca.

- Pošto smo sve s Balkana mi se sve znamo od pre i s ranijih Evropskih prvenstava. Znamo se već godinama. Sigurno tri-četiri godine. Možda se to nije videlo, ali mi smo se oduvek družile i uvek smo bile podrška jedne drugoj. Jednostavno, kada već mi nismo napravile takav uspeh kakav su one napravile, za koji su stvarno imale kvalitet, zašto ih ne bismo podržale kada smo prijateljice? Svi znamo da nam takva podrška puno znači. Smatrale smo da to tako treba napraviti, podržale smo ih i svima nam je drago da je to sve tako ispalo – otkriva najbolja igračica hrvatske juniorske reprezentacije za portal Basketball.

Kurir sport/basketball.hr

Foto: FIBA.com

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: KURIR SPORT UŽIVO: Partizanovci da pošalju zahvalnicu u UEFA