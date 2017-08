(VIDEO) SRBIJA POSLE DRAME BOLJA OD HRVATSKE: Kadetima bronza na Evrobasketu

Izabranici selektora Slobodana Klipe su posle poraza od Crne Gore u polufinalu (66:73) uspeli da se oporave i osvoje medalju.

Reprezentativci Srbije su odmah na startu stavili do znanja rivalu da su rešeni da ih još jednom savladaju i osvoje bronzanu medalju. Srpski kadeti su brzo poveli sa 11:2, a prednost još više uvećali do kraja prve četvrtine 22:11. Hrvati su ubrzo smanjili na 21:17, ali su izabranici selektora Klipe napravili seriju 13:2 i došli do rekordnog vođstva u 15. minutu – 34:19.



U finišu prvog poluvremena došlo je do malog opuštanja što je hrvatski tim iskoristio da smanji zaostatak – 41:33.

Nastavio je naš mladi tim i na startu drugog poluvremena sa letargičnom igrom, uz mnogo grešaka i promašaja, što je prouzrokovalo preokretom kome se malo ko nadao – 46:51 (26. minut). Zaigrali su srpski kadeti nešto bolje u nastavku susreta, na kratko poveli sa 54:53, ali je Hrvatska imala prednost i posle treće četvrtine – 54:57. Krenuli su izabranici selektora Klipe na sve ili ništa i u 37. minutu posle trojke Đorđa Pažina ponovo došli u vođstvo – 67:66. Usledila je neizvesna završnica u kojoj se naš mladi tim mnogo bolje snašao i došao do zasluženog trijumfa – 76:71.

foto: FIBA Europe



Najefikasniji u timu Srbije, sastavljenom od igrača rođenih 2001. godine i mlađih, bili su Đorđe Pažin sa 22 i Aleksandar Langović sa 17 poena, dok je kod Hrvata najefikasniji bio Gizdavić sa 16 poena.

Šampioni Evrope postali su Francuzi jer su u finalu savladali domaću Crnu Goru 75:68.



Kurir sport, Foto: FIBA