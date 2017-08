ACO PETROVIĆ: Silazak s postolja u Atini 1995. je čista politička odluka doneta u Tuđmanovom kabinetu

I tada, kao i sada, selektor je Aleksandar Aco Petrović. Uoči starta Evrobasketa koji počinje 31. avgusta popularni Aco ponovo je govorio o čuvenom detalju i prokletstvu koje prati Hrvate od Atine.

- Bila je to čista politička odluka koja je, ako se gleda s ove vremenske distance, bila smešna i pogrešna. U razgovoru s Banskim dvorima (kabinetu Franje Tuđmana) tako je odlučeno. Jednostavno je naređeno da nakon što dobijemo medalje napustimo pobedničko postolje. Iskreno, ja lično tako nešto ne bih nikada napravio, ali tako su odlučili ljudi u Zagrebu. Nakon tog incidenta počelo se govoriti o tzv. Fibinom prokletstvu i nekim teorijama zavere, ali mislim da je uvek bilo do nas kada nismo uspeli da dođemo do medalje. Bili smo blizu u nekoliko navrata, na Evrobasketu 2003. primili smo dva nesrećna koša protiv Rusa, na Evrobasketu 2005. nismo zagradili jednu odbijenu loptu protiv Španije, a 2001. u četvrtfinalu protiv domaćina Turske imali smo plus 19 nekih 13 minuta pre kraja i ipak smo izgubili. Dakle, ispaštali smo zbog vlastitih propusta i zato mislim da nema razloga da govorimo o nekim teorijama zavere - rekao je Petrović.

Petrović je otkrio i nepoznat detalj iz života brata Dražena, koji je tragično nastradao u 29. godini u saobraćajnoj nesreći.

- Malo ljudi zna da je Dražen te kobne 1993. godine stigao na pripreme hrvatske reprezentacije koja je igrala kvalifikacije za Evrobasket s nezgodnom povredom, imao je parcijalnu rupturu ligamenta kolena. Lekari su mu savetovali mirovanje i rehabilitaciju, a on za tako nešto nije želeo ni da čuje. Da je slušao lekare, danas bi bio živ. Dražen mi je često znao reći da nikada ne bi mogao biti trener, o toj smo temi često pričali. Mislim da je Dražen bio predodređen za čelno mesto u Međunarodnom olimpijskom komitetu ili nekakvu sličnu visoku funkciju.

Kurir sport/Tportal

Foto: Profimedia