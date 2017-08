(VIDEO) SAŠA ĐORĐEVIĆ SLAVI 50. ROĐENDAN Prisetio se neobičnog detalja: Imao sam sukob sa legendom, hteo sam da bijem Dražena

Selektor košarkaša Srbije Aleksandar Đorđević, koji danas slavi 50. rođendan, otkrio je da je hteo fizički da obračuna s legendarnim Draženom Petrovićem!



Saša je za Sport klub objasnio da se sve zakuvalo na utakmici Cibone i Partizana u Zagrebu, kada je bilo grube igre na terenu, a posebno je apostrofirao Dražena i njegovog brata Acu.



Tukao sam ih na terenu



- Nisu oni mene tukli, ja sam probao da tučem njih, ne znam da li sam uspevao ili ne - kazao je Đorđević za Sport klub, a potom je dodao:

- Izgubili smo taj meč posle dva produžetka, Dražen je ispao u jednom od tih produžetaka zbog pet ličnih grešaka. Posle utakmice mi se uneo u lice i rekao: „A ti, mali, zapamtićeš kad ćeš igrati u reprezentaciji! Nikad više!“, okrenuo se i otišao, a ja sam krenuo za njim, psovao ga, vređao, držali me svi.



Napali smo moćnu Cibonu



Selektor „orlova“ ističe da od tog trenutka nije pozivan da igra za reprezentaciju Jugoslavije.

- I otad, te godine, stvarno nisam bio u reprezentaciji. Da li je to zbog toga ili nečeg drugog, ne znam, ali meni se to desilo, tako da nije bila prijatna situacija, iako smo imali odličan odnos. Da li zbog drčnosti nas klinaca, koji smo se usudili da napadnemo moćnu Cibonu u to vreme, njega na toj poziciji, njegovog brata, koji je isto bio u reprezentaciji, nemam pojma, ali to je istina - zaključio je Đorđević.



Goran Grbović o incidentu

BILO JE RATA NA PARKETU MEĐU SVIMA



Goran Grbović je bio akter utakmice o kojoj govori Đorđević, ali on kaže da se ne seća incidenta.

- Iskreno, ne sećam se. Degutantno je da govorim o njihovom odnosu jer Dražen nije živ. Međutim, da je bilo rata na parketu, bilo je. Među svima nama. Dražen je sigurno osećao konkurenciju u Đorđeviću, koji je nadolazio, bio fantastično brz i izuzetan poenter - priča Grba.

Kurir / Ekipa Kurira

Foto: Dado Đilas, Privatna arhiva

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT UŽIVO: Žreb za Ligu Evropa. Ove dve utakmice će obeležiti kvalifikacije.

Autor: Foto: Dado Đilas , Foto: Privatna arhiva