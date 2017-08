DOĐITE GORE NA DRUGI SPRAT DA SE IZLJUBIMO KO LJUDI! Ovo je najemotivnija priča o prijateljstvu između SRPSKIH I HRVATSKIH KOŠARKAŠA U VREME RATA!

Svi se sećaju legendarnog osvajanja titule prvaka Evrope naših košarkaša u Atini 1995. godne, kao i sramnog silaska sa postolja selekcije Hrvatske, koja je morala da ispoštuje odluku iz Zagreba.

Besneo je građanski rat u Jugoslaviji, Slovenija se otcepila, Hrvatska takođe, a naša ekipa je tek kroz kvalifikacije došla na Eurobasket.

Sve ekipe su bile smeštene u hotelu Divani Karavel u Atini, a politička odluka Zagreba je bila da njihovi košarkaši ne smeju da komuniciraju sa igračima ekipe, Jugoslavije (što je zapravo tada bila Srbija i Crna Gora)

Ali, kako da momci poput Dina Rađe, Tonija Kukoča i ostalih ne pričaju sa svojim drugarima sa kojima su odrasli, Đorđevićem, Divcem, sa kojima su osvojili juniorsko prvenstvo Evrope 1987, pa zatim i seniorske titule 1989 i 1991. godine na Eurobasketu.

Ovu priču ispričao je selektor Srbije Aleksandar Đorđević gostujući na Sport klubu u emisiji "Give and go"

- Kad smo bili klinci družili smo se mnogo, Kukoč je spavao kod mene u Beogradu ili ja kod njega u Splitu, ili Rađa kod Divca i obrnuto. Odrasli smo u iskrenom prijateljstvu i uz taj odnos zajedništva, sve smo prošli zajedno od pionira, kadeta, juniora.

- Kad su Hrvati došli u Atinu 1995. godine njihov sto za ručak je bio skroz desno u uglu, a naš skroz u levom uglu. Između nas je bila Evropska unija, tako smo se šalili, ekipe Španije, Švedske i njihovi stolovi.

- U trenutku kada su ulazili u hotel, Dino Rađa je prolazio pored nas i samo je tiho dobacio: "Mi smo gore na drugom spratu, dođite da se pozdravimo kao ljudi"

- Onako se on sakrije, uđe u lift, mi za njim na drugi sprat i tamo krenemo da se grlimo i ljublimo tri puta, da njega ne bi videli u holu da se pozdravlja sa nama.

- Isto tako fizioteraput reprezentacije Hrvatske, uđe u lift i kad se vrata zatvore , da ga ne vide novinari Hrvatske, krene da nas ljubi tri puta. Oni nisu smeli da pokažu drugarski odnos, mi nismo imali taj problem.

- To su detalji koji ti ostanu za ceo život. Posle kad su sišli s postolja, nije to bilo do igrača. I 1997. kad smo igrali niko od njih na podbacivanju nije hteo da nam pruži ruku. Mali detalji koji su bili prenošeni na teren. - rekao je Đorđević.

Pogledajte video i taj deo na 30 minuta snimka.