VUJOŠEVIĆ PUŠTEN NA KUĆNO LEČENJE: Iz Partizana me niko nije pitao za zdravlje

Terapije u hiperbaričnoj komori dale su rezultat, selektor BiH i bivši trener Partizana Duško Vujošević oseća se mnogo bolje i pušten je na kućno lečenje.



Vujošević je zbog pojave gangrene na nožnom prstu nekoliko dana proveo na VMA u Beogradu, gde ga je čak posetio i najpoznatiji navijač crno-belih Miša Tumbas, ali niko od zvaničnika kluba, kome je doneo najviše trofeja u istoriji. Ne samo to, niko nije našao za shodno ni da ga nazove telefonom i pita za zdravlje.



Obućina i Vazura se javili



- Niko, baš niko. Zvali su me je Milan Obućina i Miloš Vazura iz fudbalskog kluba i on je ponudio pomoć. Video sam to što su iz košarkaškog kluba objavili kao neku vrstu saopštenja i to je u redu. I ne treba da zovu. Očekujem sada da se pobrinu da mi dug bude isplaćen. Milom ili silom - rekao je Vujošević za Kurir, a potom se osvrnuo na kritike koje se odnose na to što je tužio Partizan FIBA.

- Ne interesuju me ničija mišljenja o tome da li je sada pravi trenutak da naplatim novac. To sam zaradio pre nekoliko godina, a sad je dug umanjen, pa još i podeljen na rate. Tako da mi ti finansijski stručnjaci za tuđe pare nisu potrebni. Neka pravo na moralni sud pokušaju da steknu tako da se ne dodvoravaju vođi. Ljubav prema Partizanu nisam prodavao već sam je imao, a novac sam zaradio pravno i moralno. Ružno je što sada treba da naplaćujem preko FIBA BAT.

Hvala svima



Što se tiče zdravstvenog stanja, Vujošević će od kuće otići na još nekoliko tretmana.

- Uz veliko angažovanje ljudi sa VMA i onih koji se bave upotrebom hiperbarične komore na Banjici, došli smo do odličnih rezultata. Mnogo mi je značio i uspeh moje selekcije BiH, imali su energiju i za mene. Tako da sve ide ka izlečenju. Zahvalio bih profesoru Đoki Maksiću sa VMA i profesoru Tomu Jovanoviću s Banjice, kao i svima koji su mi dali podršku. Bilo je onih koji navijaju za Partizan, onih koji podržavaju Zvezdu ili pak onih koji ne navijaju ni za koga a prosto me cene.

