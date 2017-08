DUŠAN IVKOVIĆ: Ministar Udovičić pokazao svoje vaspitanje time što mi nije čestitao ulazak u Kuću slavnih

Srpski trener Dušan Ivković izjavio je danas da je pitanje vaspitanja to što mu ministar omladine i sporta Vanja Udovičić nije čestitao ulazak u košarkašku Kuću slavnih.

- Ovde je jedna era straha jer niko ne želi da mi priđe da mi čestita. Rekao sam da ne želim da budem disident niti da uđem u politiku. Ne bih nikoga da ističem, ali na ispraćaju košarkaša video sam Vanju Udovičića koji je krasan momak, ne mogu da kažem da ga je strah i da nije smeo da mi priđe među ostalim ministrima, ali mislim da je to stvar vaspitanja, ali me ne pogađa njegovo ponašanje - kazao je Ivković za televiziju N1.

Dodao je da su mu bliski ljudi iz košarke čestitali.

Ivković je dodao da je pratio pripreme reprezentacije i da ga je selektor Đorđević impresionirao.

- Naš tim je izuzetno oslabljen, nismo mogli ni da pretpostavimo. Povrede su deo sporta, to je viša sila. A bilo je i otkaza pod pritsikom nekog jačeg, očigledno je to u ovom slučaju NBA. Impresionirao me je Saša Đorđević koji nijednog momenta nije ni pokušao da uđe u alibi, već je rekao da se ambicije ne menjaju i da veruje u ovaj tim. Đorđević je počeo rano da igra i vrlo rano se nametnuo kao igrač pobednik. Razume igru i već sad je veliki trener.

Beta/N1Info

Foto: Dragan Kadić

