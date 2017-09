NEZAHVALNI AMER OSTIN OPLEO PO NAŠOJ ZEMLJI: Srbija je smeće

On je takođe istakao da je neverovatno koliko se trenira na Starom kontinentu.

- Srbija je smeće. To je moje iskustvo prema onom što sam doživeo u toj zemlji, dok sam Kinu zavoleo. Mislite da je igranje u Evropi slatko? Možda prvih nekoliko nedelja dok vas ne napusti uzbuđenje, ali posle toga budite spremni da bežite! Ne dozvolite da vaš tim počne da gubi dok ste u Evropi. Čitav program počinje čudno da se ponaša, kao da je to sve vaša krivica. Trenira se dva puta dnevno, i to pakleno. Oni ne znaju šta je odmor i oporavak. Samo rad, samo treninzi, i treninzi, i to po dva puta dnevno. To je za mene bila noćna mora - poručio je Ostin.

NAPALI GA TVITERAŠI



Srpski tviteraši nisu ostali dužni Ostinu, već su ga zasuli poruka u kojima navode da bi trebalo da se stidi svojih stavova.

- Zar si zaboravio da te je naša zemlja prihvatila i pružila ti priliku da se košarkaški vratiš? Sada pljuješ po Srbiji kad si otišao. Treba da te je sramota - napisao je jedan košarkaški fan iz Srbije.

