(VIDEO) RASPAMETIO JEDNOG OD NAJBOLJIH IGRAČA U NBA Durent nahvalio Srbina do besvesti: Čoveče, Jokić će dugo biti sila!

Jokić je postigao 8 poena uz 7 skokova, tri asistencije i dve ukradene lopte, ali je ipak impresionirao Kevina Duranta, MVP-ja poslednjeg finala NBA lige.



"Čoveče, Jokić je totalno drugačiji, a još je mlad! Treba ga pustiti da se razvija, da raste. Ali, njegov osećaj za igru, iako je tako mlad, to ga odvaja od drugih. Način na koji on dodaje loptu, na koji povede kontranapad, na koji šutira trojke ili sa poludistance... Sada je sve na njemu, da svakodnevnim radom, napornim radom, vodi ekipu iz pobede u pobedu. I, na taj rad mora da se navikne svaki mladi igrač, naročito talenat kao što je on. U jednom trenutku i Nikola će shvatiti da će on veoma, veoma dugo - biti sila", poručio je Durant, najbolji pojedinac meča sa 25 poena.



Jokić nije bio zadovoljan nakon duela, pošto je bio daleko od očekivanog nivoa u ovom duelu.

"Golden Stejt je bio bolji. Umeli smo da igramo baš dobro protiv njih, ali ovoga puta nismo imali šanse. Rezervisti su nam igrali baš dobro, oni čekaju svoju šansu, sada su je u drugoj deonici baš iskoristili, ali je Golden Stejt početkom drugog poluvremena napravio nenadoknadivu razliku. A šta "ratnike" čini toliko dobrim? Četiri Ol-star igrača", priznao je Jokić.



Trener Golden Stejta Stiv Ker uživa da ga gleda. Štaviše, nazvao ga je jednim od omiljenih igrača.

"Definitivno je upravo on jedan od mojih najomiljenijih košarkaša u NBA ligi. Kad god nemam obaveza, kad sam u prilici da gledam druge utakmice, obavezno uključim prenos Denvera baš zbog njega", istakao je Ker.

