TREĆA POBEDA: Mega nadigrala MZT u Skoplju

Ekipa trenera Dejana Milojevića igrala je na veoma visokom nivou u prvom poluvremenu u kom je postigla 57 poena, uz visok procenat šuta iz igre. U pojedinim trenucima sredinom druge četvrtine Mega je imala i prednost veću od 20 poena, a maksimalno je vodila sa 25 poena razlike - 47:22.

MZT je do poluvremena delimično uspeo da ublaži zaostatak, da bi gosti iz Sremske Mitrovice ipak u trećoj četvrtini uspeli da se vrate na plus od 21 poena - 70:49. Domaćin je u tom trenutku krenuo u seriju od 16:0, kojom je prišao na samo pet poena zaostatka, ali je Mega ipak uspela da odbije napad i na kraju dodje do ubedljive pobede.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Nikola Rebić sa 22 poena, dok je Kostja Mušidi postigao 18, a jedan manje ubacio je Dilan Enis.



U MZT-u istakao se Bojan Trajkovski sa 16 poena.

Mega je šesta sa tri pobede i četiri poraza, dok je MZT na poslednjem, 12. mestu sa samo dva trijumfa iz sedam utakmica.



