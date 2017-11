ALIMPIJEVIĆ: Odigrali smo pametno NIKOLIĆ: Zaslužena pobeda Zvezde

BEOGRAD - Trener košarkaša Crvene zvezde Dušan Alimpijević, posle prve pobede u večitom derbiju protiv Partizana (100:84), izjavio je da je njegova ekipa odigrala pametno i zasluženo slavila.

"Priželjkujem što više ovakvih derbija i da moja ekipa što više pobeđuje. Imali smo konstantu u koncentraciji i smirenosti. Imali smo i padove, meč nije bio ravna linija. Propusti u odbrani su posledica novog tima", rekao je Alimpijević na konferenciji za medije.

Prema njegovim rečima, Partizan je odlična ekipa sa ozbiljnom tržišnom cenom.

"Njihove ambicije su se promenile i to je najavljeno sa pojačanjima. Ne znam kako je izgledalo, ali protivnik je težak. Spremamo se za Unikahu već od sutra", rekao je Alimpijević.

Trener crno-belih Miroslav Nikolić istakao je da je Zvezda u svim elementima bila bolja i zasluženo pobedila.

"To je samo do glave. Borbenost i emocije ne nedostaju, ali morali smo da igramo pametnije. Čakarević se povredio, Samjuels se nije uklopio, nije fizički spreman", kazao je on.

"Bolje su odigrali, a nama ostaje rad. Možda smo im dali mnogo informacija. Mi smo solirali, a oni su igrali timski. Zvezda ne može da se pobedi sa četiri igrača koji soliraju", poručio je Nikolić.

Kurir

Autor: Kurir.rs/Tanjug