MARINA MALJKOVIĆ: Navikla sam se na život u Istanbulu

Bivša selektorka košarkašica Srbije Marina Maljković, koja sa klupe veoma uspešno predvodi ekipu turskog Galatasaraja, u intervjuu za Kurir otkriva kako je klub uvela u Evroligu.



Čini se da ste Galatasaraj vratili u najelitnije takmičenje i brže nego što je to iko u klubu očekivao?

- Tačno. Nije očekivano, svi su prvo bili u šoku kad sam nakon svih uspeha reprezentacije potpisala za Galatasaraj. Prethodno sam u Lionu bila pre svega jer je to bio jedini evropski klub koji mi je dozvolio da se posvetim reprezentaciji, da stalno dolazim u Srbiju. Kad sam potpisala za Galatasaraj, nisam mnogo razmišljala, to se oseti kao svaka emocija u životu. Ambicije su bile ostanak u ligi i rad sa mladim košarkašicama, pa druge i treće godine juriti uspehe. Međutim, to je došlo veoma brzo, kao i generalno sve u mom životu.



Kakva je popularnost ženske košarke u Turskoj?

- Ženska košarka je u Turskoj veoma popularna, hale su pune, prenosi utakmica su redovno na TV. Mi koji smo tamo zaista nemamo na šta mnogo da se požalimo. Nakon uspešne prve sezone klub je reagovao i sastavili smo respektabilan tim za evroligaško takmičenje. Daleko je od onog pravog, tako da ne možemo postavljati visoke ambicije. Mi u klubu ne smemo da se razmećemo ambicijama. Idemo utakmicu po utakmicu, korak po korak, pa gde nas odvede...



Kako ste se prilagodili životu u Istanbulu?

- Život u Istanbulu nije težak, posao je takav, nemaš opciju da se ne navikneš. Nemam pravo da donosim loš sud o takvoj jednoj metropoli. Mi iz Galatasaraja smo na evropskoj strani, dva minuta od aerodroma, tri leta dnevno za Beograd... To je ono što je meni, a i devojkama iz drugih država veoma bitno. Ja pre stignem od kuće iz Istanbula u Beograd nego po gužvi sa Novog Beograda do centra.



Pokret za žensku košarku Marina Maljković, koji već skoro dve godine sa velikim uspehom sprovodi besplatne škole košarke za devojčice osnovnoškoskog uzrasta, promovisao je vodič za odrastanje pod nazivom „250 dobrih saveta“. Priručnik sadrži korisne savete, kao i motivacione misli koje treba da podrže i ohrabre male košarkašice u njihovom odrastanju.

- Košarka je divna igra, a kroz igru deca mogu mnogo da postignu. Ako nauče sve vrednosti košarke, lakše će prolaziti kroz život, jer su principi praktično isti - rekla je Marina Maljković.

