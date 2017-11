ALIMPIJEVIĆ BESAN POSLE PORAZA OD UNIKAHE: Ne može više ovako!

Zvezda je doživela četvrti poraz u Evroligi - 65:79.

"Unikaha je odigrala odličan meč, a moj tim možda najgore poluvreme u Evroligi ove sezone. Oni su bili agresivni, izgurali su nas osam metara od koša i bili smo veoma pasivni u napadu. Ne možemo više ovako da igramo", rekao je Alimpijević.

Upitan zašto je u trećoj deonici izveo Feldina i više ga nije vraćao u igru, Zvezdin trener je odgovorio:

"To je normalno u košarci, ništa specijalno. Moje mišljenje je da je bio veoma loš u odbrani i to je to".

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: euroleague.net)

Kurir

Autor: Kurir