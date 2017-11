MUTA NIKOLIĆ POSLE PROZIVKI NAVIJAČA OTVORIO DUŠU: Nije problem da odem, ali... Tim je nespreman za ovaj tempo, a Zagorac...

U ekipi Partizana istakao se Vanja Marinković sa 19 poena, 10 je postigao Novica Veličković sa sedam skokova i jednom asistencijom, dok je Patrik Miler ubacio 16. Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bli su Spenser Baterfild i Marijus Grigonis ;sa po 20 poena, a po 14 su dodali Denis Kliford i Luk Sikma.

Trener Partizana Miroslav Nikolić posle utakmice je pričao o svim aktuelnostima kada je u pitanju klub iz Humske.



"Nemam šta da kažem. Igrali smo slabo i stigao nas je umor. Odbrana? Katastrofa. Najgora do sada! Teško je očekivati nešto u Evropi kada nemamo pas više o kom stalno pričam. To protiv Albe nismo imali."

Svi loše igraju odbranu. Kao da nisu obučeni. Drugo, dogovorimo da "pik" ne branimo ispod, oni se zakače za blok. Nemaju stav, to treba da se uči, a za to trebaju godine. Nisam ja problem, vi i sami vidite da nismo tim za Evropu. Svaki drugi dan utakmice, nismo spremni za to.

Recimo igramo samo jednu akciju iz auta. A imamo ih više. To je to. Ovi igrači u ovom momentu treba da budu nosioci, a to do sada nisu bili. Ja u njih imam poverenja. A ovi Amerikanci više vole statistiku i koš. Drugo, mi nismo ekipa koja može da igra super odbranu. Ona je nekada bolje, nekada nije, ali moramo i da igramo za koš više. Samjuels recimo ne može da izdrži pet minuta u ritmu! Ne spreman je.", rekao je Nikolić i posle kraće pauze nastavio:

"Pecarski ne može. On je 2000. godište! Igra po 20. minuta ne može to da izdrži. Voleo bih da može, ali sada nije spreman. Kao trener sam se opredelio da njemu i Vanji Marinkoviću dam veću šansu."



Na red je došlo pitanje o dolasku Radeta Zagorca.



"Zagorac kaže hoće kod nas, a menadžer traži 20, 30.000 evra mesečno. Alo, mi to nemamo! Poštujem želju, dobar igrač, sjajan momak, ali u ovom trenutku, iako sam hteo nije realno. Nije baš sve, kao što se priča. Ja sam uvek pravio ekipu od domaćih igrača, ali sada ih nema."

Nikolić je još jednom podvukao:



"Želje navijača su veće i to je normalno, ali možda sada nije realno. Sve pokušavamo, ali... Nisam ja problem. U smislu da odem. Ali Partizan imam mnogo problema".

Trener Albe, Aito Garsija Reneses, ovako je prokomentarisao meč:

"Plasirali smo se u narednu rundu i to je ono što valja. Bili smo duže u boljem periodu nego, što je to bio Partizan, iako je činjenica da je u Berlinu takav period trajao duže".

Španac na klupi Nemaca je prokomentarisao i igru srpskog reprezentativca Stefana Pena:



"Zadovoljan samm kako napreduje i koristi minute. On je do skoro igrao za B tim Barselone i sada pokazuje konstantan napredak."

Aito je prokomentarisao i očekivanja Albe u ovoj sezoni.

"Treba odvojiti Evrokup i nemačku ligu, mada imamo isti pristup. Bamberg i Bajern su jaki timovi sa većinu budžetima, ali mi ćemo pokušati da im se do kraja sezone suprotstavimo".

