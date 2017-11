NAVIJAČIMA PREKIPELO: Vlade, kriv si, odlazi!

Navijači Sakramenta posle nikad lošijeg starta u NBA ligi besni na Divca, dok bivši as i aktuelni menadžer kluba ne namerava da podnese ostavku

Sakramento Kingsi prolaze kroz pravi košmar! Dok NBA ligaš iz Kalifornije ove sezone beleži sramotne rezultate, navijači besne na menadžera Vladu Divca i proglašavaju ga najvećim krivcem.



Ulje na vatru dodao je užasan poraz koji su Kingsi doživeli od najgoreg tima lige Atlante sa, verovali ili ne, skoro 50 poena razlike! Doduše, da budemo precizniji, zaleđeni su na „minus 46“, ali je poenta ista - ovo je jedan od najgorih poraza u istoriji kluba. S druge strane, dozvolili su Hoksima da se proslave najubedljivim trijumfom ikada.

Divcu posebno zameraju što je trejdovao Demarkusa Kazinsa, centra problematičnog ponašanja, ali jednog od najboljih igrača lige na toj poziciji.

- Da vas podsetim da je Divac obećao da će podneti ostavku ako ekipa zabeleži lošiji skor od prošle sezone kada je za nas igrao Bugi (nadimak Kazinsa, prim. aut.) - mišljenje je jednog od ogorčenih fanova Kingsa, dok drugi konstatuje:

- Ceo menadžment s Divcem na čelu mora da ode odmah!



Dakle, Kingsi su prošle sezone sa Kazinsom u rosteru imali skor 32-50 i završili su na 12. mestu Zapada, a teško je očekivati da Bogdanović i drugovi ostvare sličan rezultat. Trenutno imaju samo tri pobede iz 14 mečeva, pa ako se Divac bude držao obećanja, napustiće mesto menadžera.

Nije luzer

BOGDAN JEDINA SVETLA TAČKA



Bogdan Bogdanović u Evropi nije navikao da se nalazi u luzerskoj ekipi, pa će i na to morati da se prilagodi. Iako Kingsi beleže loše rezultate, njemu zasad ide veoma dobro. Ima dosta prostora u igri, na parketu provodi 24 minuta i za to vreme postiže 9,4 poena uz 2,4 skoka i 1,6 asistencija.



Nema kraja

DIVAC SAD ZOVE HRVATA U POMOĆ



Divac je letos uspeo da privoli Bogdana Bogdanovića da obuče dres Kingsa, a njegova ideja je da još jedan talentovani bek sa prostora bivše Jugoslavije dođe u Kaliforniju. Naime, on se zagrejao za Marija Hezonju, a Orlandu je nedavno ponudio Malakija Ričardsona i pik sa drafta, ali je Orlando to odbio i produžio ugovor s Hrvatom. Tako su Divcu stavili do znanja da mora da poboljša ponudu.

Kurir / Predrag Gajić

