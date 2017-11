POSLE MNOGO PERIPETIJA: Košarkaši Zvezde stigli u Zadar, Alimpijević ne zna tim za utakmicu

Crveno-beli su nakon odigrane utakmice Evrolige sa Olimpijakosom, avionom odleteli do Istanbula, a nakon toga letom iz Turske do Zagreba, gde ih je u subotu uveče čekao autobus kojim su se prebacili do Zadra.

Ipak, već u nedelju u prepodnevnim časovima, trener Dušan Alimpijević je izveo ekipu na prvi trening u dvorani „Krešimir Ćosić":

„Ne očekuje nas nimalo lak posao u Zadru. Domaćin je bez obzira na činjenicu da ima tri pobede u dosadašnjem delu sezone, pokazao da ima kvalitet, i posebno je neugodan pred svojim navijačima u gradu koji ima dugu košarkašku istoriju. Činjenica je da je iza nas teška nedelja sa dve evroligaške utakmice koje nismo odigrali dobro, ali ovaj meč protiv Zadra moramo da odigramo angažovano, borbeno i da pokažemo kvalitet i igru koja nas je krasila u većini mečeva u ABA ligi ove sezone. Nakon toga sledi pauza u ABA ligi, koja će nam dobro doći, jer nastavljamo u istom ritmu u Evroligi. Svi momci su spremni za ovaj meč, a o 12 igrača koji će nastupiti na parketu dvorane „Krešimir Ćosić" odluku ćemo doneti neposredno pred početak meča" rekao je prvi trener crveno-belih.

Centar Nikola Jovanović, koji kako odmiče sezona igra sve sigurnije i adaptira se na evropsku košarku, posle uspešne koledž karijere, takođe ističe borbenost i timsku igru, kao prvi preduslov za uspešno gostovanje u Zadru:

„Neugodno gostovanje u Zadru, protiv ekipe koja pred svojim navijačima uvek odigra maksimalno angažovano i borbeno. Zato na tu agresivnost koja ih krasi u njihovoj dvorani, moramo da odigramo i odgovorimo istom merom: borbeno, angažovano, i da odigramo timski. Ako bude tako, možemo da se nadamo povoljnom ishodu, što je naš cilj, novi bodovi pred dvonedeljnu pauzu u regionalnom šampionatu, koja će nam dobro doći jer je raspored težak" rekao je Jovanović.

Utakmica Zadar – Crvena zvezda igra se u ponedeljak od 18 časova, a za razliku od ostalih ekipa u regionu, crveno-beli odmah nastavljaju i međunarodno takmičenje, odnosno Evroligu. U četvrtak u Beogradu gostuje ekipa Baskonije.



Foto: kkcrvenazvezda.rs

