ČOVIĆ OPET O BIVŠEM TRENERU: Radonjić je jednom izjavom naneo veliku štetu Zvezdi

Čović se osvrnuo i na izjavu bivšeg trenera Dejana Radonjića koji je nakon osvajanja titule rekao da igrači nisu bili plaćeni.

– Odmah tu noć u toku proslave titule na Malom Kalemegdanu pozvao sam Dejana i rekao mu da ne razumem zašto je to izjavio, jer ono što mora da bude pravilo jeste da treneri ne pričaju o parama. On je iskreno odgovorio da je to bila emotivna reakcija, koju sam razumeo, iako sam bio ljut. Njegova izjava je nanela veliku štetu Crvenoj zvezdi, ali ne kažem da je to bila Radonjićeva želja. Ušli smo ničim izazvani pod oštar finansijski monitoring FIBA i Evrolige. Međutim, to nije presudilo da Zvezda ne produži ugovor sa trenerom. Nakon toga smo nas dvojica obavili niz razgovora do konačne njegove odluke da ne nastavimo saradnju, rekao je Čović.

Kurir sport / Politika

Foto: Fonet

