ALIMPIJEVIĆ NEMA DILEMU: Zvezda je mlad tim i jasno je da će u martu igrati bolje nego što je bilo u oktobru

Crvena zvezda, kojoj je ovo peti uzastopni poraz, je ostala na dve pobede, dok je Špancima ovo četvrti trijumf.



Trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević posle meča je istakao:



"Odigrali smo mnogo bolje drugo poluvreme, ali to nije bilo dovoljno da se pobedi iskusan tim Baskonije, koji je kaznio sve naše greške. Bilo je bolje nego u nekim ranijim utakmicama. Mi jesmo mlad tim u građenju, ali moramo što pre da naučimo kako da eliminišemo greške koje se ponavljaju. Posebno kada se igra u "piku". Tu imamo prostora da napredujemo. Ali protiv Baskonije sa "malim" centrom to je jako teško braniti, jer ako povećate rotaciju rizik je "rol", ako je smanjite problem je šut...

Reč dve o mladim igračima.



"U odsustvu Antića, raduje me da se mladi igrači pojavljuju i rastu. Nismo bili bez energije, a Davidovac je pokazao da može da igra, ali u ovom momentu nije mogao više. Bilo ga je svuda po terenu i to je dobro. Pero Antić je imao neodložne porodične obaveze i morao je da putuje za Skoplje. Imamo mlade igrače, Lesor je 1995. godište. Feldinova uloga je drugačije. Sada je važno da nam nosioci uđu u kontinuitet, koji će na utakmicama pratiti dva, tri mlada igrača. Kada to uspemo, onda će naša igra biti daleko bolja. Nema mesta kukanju i priči o budžetu, ali je jasno da ne možemo u oktobru biti bolji nego što ćemo biti u martu", zaključio je Alimpijević.

Trener Baskonije Pedro Martinez je kazao:

"Važna pobeda u gostima. Igrali smo dobro 25. minuta posebno u napadu, ali u trećem kvartalu smo imali previše izgubljenih lopti. Ispali smo iz ritma.To je dozvolilo Zvezdi da se odbranom vrati u meč, ali mi smo se sabrali na vreme i uspeli da ostvarimo trijumf koji će nam značiti, posebno što moramo da menjamo mentalitet i postanemo pobednička ekipa."

Kurir sprort / Foto: kkcrvenazvezda.rs

