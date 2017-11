ĐORĐE GAGIĆ ZA KURIR: Kada vidiš jednog Saleta Đorđevića ispred sebe, samo gledaš i upijaš ono što ti priča

Porediti dve kvalifikacione košarkaške utakmice možda i nema smisla, ali da bi se znala vrednost ubedljive pobede tima selektora Aleksandra Đorđevića nad selekcijom Austrije, nije loše podsetiti da su komšije Hrvati izgubili od Holandije i da je BiH bila bolja od Rusije.

Nakon trijumfa u Pioniru, četvoročlana "delegacija" reprezentacije - Milenko Tepić, Đorđe Gagić, Ivan Paunić i Vanja Marinković juče se sat vremena družila na Sajmu sporta sa svojim navijačima, pokušavajući da izađe u susret svakoj želji za fotografisanjem i autogramom. Gagić tvrdi da mu svaka, pa i ova,p obaveza sa nacionalnim timom izaziva osećaj velikog ponosa.



- Nekad sam i sam skupljao sličice, ali sad je došlo vreme sličica i slikanja za Instagram, tako da razumem decu - priča Gagić za Kurir, između dva poziranja za "selfie", i dodaje:



- Fenomenalan je osećaj kada si deo reprezentacije. Ovo je moj povratak nakon EP 2013, srećan sam što igram, što radim sa ovim stručnim štabom. Kad vidiš jednog Aleksandra Đorđevića ispred sebe setiš se kako je to bilo kad si igrao za juniore, pa samo gledaš i upijaš sve ono što ti trener priča.



Protiv Austrije uigranost se nije postavljala kao problem.

- Kod svakog igrača se videla želja da pomogne kolektivu. I navijači su to prepoznali, mislim da su i oni bili zadovoljni našom igrom, ali ne stajemo, idemo dalje. Na redu su Gruzijci, želimo i tu pobedu. Ne želimo da nam se dogodi slična stvar kao Hrvatima. Stvarno mi još nije jasan taj njihov rezultat iz Holandije.



RAD SA DULETOM NAJLEPŠA USPOMENA

Bez obzira na problem koji se javio na kraju saradnje sa Duškom Vujoševićem u Partizanu, za Gagića će rad sa sadašnjim selektorom BiH ostati u najlepšoj uspomeni.

- Ne bih pričao o tome šta je prethodilo mom odlasku iz Partizana, ali Dule i rad s njim mi ostaje u lepom sećanju. On me je afirmisao, pružio priliku da igram u Evroligi i kod njega sam najviše napredovao, tako da ću mu ostati uvek zahvalan na tome. Njegovi problemi sa zdravljem su postajali i onda, ali nikad nije želeo da propusti trening. To pokazuje koliki je profesionalac, koliko je posvećen igri i nama igračima.