(KURIR TV) CRVENO-BELI ISPILI EFES U PUNOM PIONIRU: Košarkaši Crvene zvezde na krilima Delija i fudbalera pregazili turski tim za četvrti trijumf u Evroligi

To je četvrta pobeda tima trenera Alimpijevića i osmi poraz turske ekipe.

Najefikasniji u hali "Aleksandar Nikolić" bio je Džejms Feldin sa 29 poena, Tejlor Ročesti dodao je 11, po 10 su imali Nemanja Dangubić i Ognjen Dobrić, dok je kod gostiju najbolji bio Brajant Danston sa 16.



Sve do sedmog minuta igralo se koš za koš, a onda je prvi put na meču domaaća ekipa došla do plus šest (18:12). To je bila injekcija samopouzdanja za Zvezdu, koja je sve do šesnaestog minuta, kada je ubacila sedam trojki, konstantno dizala i održavala prednost od šest do dvanaest poena.

Efes za koji je dobar meč odigrao Vladimir Štimac je serijom 7:0 smanjio na 45:40, ali je meč tada prekinut na nekoliko minuta. Naime, nešto više od dva i po minuta pre poluvremena semafor je na kratko prestao da radi, pa su tehničari u dvorani neko vreme otklanjali kvar. Prekid nije mnogo poremetio domaći tim, koji je posle dve četvrtine vodio 50:44.



Na startu drugog poluvremena Zvezda je maklsimalno kažnjavala propuste u odbrani tima hrvatskog trenera Velimira Perasovića, lako poentirala, pa je u 25. minutu na semaforu stajalo 51:66. Efes je u drugom delu trećeg kvartala uspeo da smanji, ali su taj napad poenima odbili Bjelica (trojka) i Davidovac. Posle 30. minuta Zvezda je vodila 74:62.



Prvi minuti poslednje deonice rešili su sve dileme oko pobednika, pošto je Zvezda u nekoliko navrata imala i više od dvadeset poena prednosti. To je bio signal navijačima, da zajedno sa fudbalerima Crvene zvezde, koji su bili podrška košarkašima nekoliko minuta pre kraja već počnu da slave, drugi uzastopni, a ukupno četvrti trijumf u dosadašnjih 11 mečeva.

38. minut 96:79 - Delije pozdravljaju koš Štimca

35. minut 91:68 - Zvezda se poigrava sa Efesom, Delije već slave pobedu

32. minut 80:64 - Davidovac je pogodio lake poene, a zatim i Bjelica

30. minut 74:62 - Kraj treće četvrtine

30. minut 74:60 - Bjelica i Davidovac odbijaju napad Efesa

28. minut 69:69 - Efes pokazuje ambiciju da se vrati

28. minut 69:58 - Domaći tim čuva prednost

25. minut 66:51 - Zvezda veoma lako postiže poene

24. minut 59:49 - Posle sjajne akcije Lesor je zakucao i doneo srpskom evroligašu dvocifrenu prednost

21. minut 53:47 - Ročesti pogađa sa jedne a Simon sa druge strane

20. minut 50:44 - Zvezda je ubacila 7 trojki na startu, a onda je taj šut malo stao. Ipak, domaći tim je na poluvremenu imao prednost

19. minut 49:42 - Zvezda je napravila nekolikoi grešaka po nastavku meča

Semafor se isključio, utakmica je kratko prekinuta. Do kraja poluvremena ostalo je 2 minuta i 36 sekundi. Meč je nastavljen posle nekoliko minuta.

18. minut 45:40 - Efes je u seriji i posle poena Štimca Alimpijević je zatražio minut odmora

16. minut 45:33 - Zvezdu je stao šut za tri poena, ali je sa dva laka poena Antića i Feldina vratila dvocifrenu razliku

15. minut 41:33 - Zvezda je izašla iz bonusa

13. minut 41:29 - Zvezda posle trojke (sedme ekipne), a zatim i dvojke Dobrića, prvi put ima dvocifrenu prednost

12. minut 31:27 - Efes je uspeo malo da smanji zaostatak na kraju prve i startu druge četvrtine

10. minut 29:23 - Zvezda je ubacila 5 trojki iz 6 pokušaja

8. minut 21:16 - Ročesti je pogodio trojku, ima već 8 poena

7. minut 18:12 - Bjelica je za sada dobar na oba dela terena

5. minut 12:9 - Trojke na obe strane, prvo Adams, pa Ročesti

4. minut 8:6 - Odbrane na početku nisu čvrste, mnogo poena postiže se prodorom

1. minut 4:0 - Dobar početak Zvezde

Crveno-belima ova utakmica dolazi nakon dve "vezane" pobede, u Madridu i nad Igokeom u Beogradu.



Trener košarkaša Crvene zvezde Dušan Alimpijević rekao je da je ekipa u naletu i u dobrom raspoloženju dočekuje Efes u Evroligi i da očekuje da nastavi sa usponom forme.



"Dočekujemo Efes u dobrom naletu, trudimo se da naša igra dobija prave konture već u ovoj fazi takmičenja i posle Reala i Igokee nastavimo mini-ciklus. Atmosfera je uvek bolja kada se pobeđuje, bilo je teško vratiti se posle pobede u Madridu koja nije obična, ali smo uspeli to iskoristimo da podelimo minutažu protiv Igokee, da probamo neke stvari sa drugim igračima. Želimo da u dobrom ritmu nastavimo mini-ciklus koji se završava sa Efesom i Cibonom", rekao je Alimpijević.



Nekadašnji prvotimac Crvene zvezde Vladimir Štimac jedan je od najboljih igrača turskog tima, i najveća opasnost za protivnike od početka sezone uz Amerikanca Mekaluma.

Utakmica 11. kola Evrolige između Crvene zvezde i Efesa igra se od 19 sati u dvorani "Aleksandar Nikolić".

