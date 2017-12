ALIMPIJEVIĆ POSLE EFESA: Samo kada verujemo i igramo kao tim možemo da pobedimo. Ovo je skoro savršeno

"Skoro savšena utakmica za nas. Imali smo samo par loših trenutaka u odbrani u drugoj četvrtini. Pre utakmice smo rekli da je na protivnik najbolji po ofanzivnim skokovima i morali smo vrlo ozbiljni da gradimo koš, morali smo da budemo agresivni svih 40 minuta", rekao je Alimpijević novinarima posle utakmice.

Zvezda je pobedila Efes a 100:81 u 11. kolu i tako ostvarila četvrti trijumf u Evroligi.

"Ovo je timska pobeda, to me raduje. Kada se vratimo na neke prethodne pobede, vidimo da smo do njih došli timskim duhom. Postoje pojedinci - heroji koji kroz ovaj papir (statistiku) iskoče, ali danas je bilo mnogo malih heroja. Heroja koji rade dobar posao. Tih malih heroja je bilo baš mnogo, izuzetno sam ponosan na tim i način na koji smo ostvarili ovu pobedu protiv Efesa", rekao je on i dodao da turski tim igra bolje u gostima nego na svom terenu.

Upitan da li trijumf nad Efesom, kao i Real Madridom u prethodnom kolu podiže samopouzdanje ekipi, Alimpijević je kazao da "delimično podiže".

"Mi smo verovali da možemo da pobedimo Real, da nismo... Verovali smo u sebe, uvek verujemo i kada su porazi tu. Govorili smo na početku sezone da će biti ovakva, da će ići gore - dole, ne zato što tražimo alibi, već je to realnost. Nova je ekipa, novi stručni štab...", rekao je on.

Alimpijević je kazao da to što ekipa ne želi da ima pritisak u Evroligi, ne znači da nema motiva.

"Kada pobeđujete lakše se dolazi do cilja, a primaran cilj ove sezone nam je ABA liga. Sledeće sezone kada ekipa bude duže na okupu, ako sve bude kako treba, mogu da kažem prioriteti su ti i ti", rekao je trener Zvezde.

Upitan šta u igri Zvezde može još da se popravi kako bi se odigrala savršena utakmica, Alimpijević je kazao da savršena utakmica ne postoji.

"Ne postoji, jer ne igrate protiv amatera, igrate protiv ozbiljne ekipe. Protiv vrhunskih igrača. Ovaj je dobar tim, s dobrim individualcima, ali to ne čini dovoljno da bi se došlo do pobede. Za nas je ovo bila skoro pa savršena utakmica. Ne bih imao šta da zamerim igračima... Bile su te neke greške, ali to je bitna stavka u sazrevanju... Da se ne dešavaju, odnosno da su savršeni

verovatno ne bi bili ovde. Vrlo sam zadovoljan", dodao je on.

Alimpijević je kazao da bi bio srećan kada bi ekipa dobro igrala u kontinuitetu.

"Pokazujemo konture kako tim treba da izgleda kada bude najpotrebnije, a to je na kraju. Zadovoljan sam komunikacijom, pristupom, prihvatanju nečega novog", zaključio je Alimpijević.

Trener košarkaša Efesa Velimir Perasović rekao je da je Zvezda zasluženo pobedila, kao i da od svog tima u nastavku sezone očekuje bolju igru.



"Čestitam Zvezdi na pobedi, košarkaši Zvezde su to zaslužili. Od samog starta nametnuli su svoj ritam, fizičku košarku, ali mislim da je ključ pobede bio naš veliki broj izgubljenih lopti", rekao je Perasović novinarima posle utakmice.



Efes je prethodnih godina bio veliki izazov za Zvezdu koja je samo jednom uspela da trijumfuje nad turskim timom.

"To što se dešavalo prethodnih godina je prošlost. Mi smo imali loš start sezone, imamo samo tri pobede. Nismo počeli onako kako smo očekivali.

Sigurno možemo bolje, ovo sigurno nije naš maksimum", rekao je Perasović.

Na pitanje da li je zabrinut za svoj posao, on je kratko odgovorio da "trener uvek ima spakovane kofere", ali da se ne plaši.

