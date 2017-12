ALIMPIJEVIĆ OPTIMISTA: Zvezda u punom sastavu putuje u Valensiju

"Valensija je u ovom trenutku, što se tiče Evrolige, u seriji poraza, međutim, tim sa Erikom Grinom, San Emeteriom i povratkom oporavljenog Boajna Dubljevića nikada ne može da ima ulogu autsajdera pred svojim navijačima, niti može da se kaže da je neko favorit pred odlazak na gostovanje u Valensiju. Naročito mi nemamo pravo to da kažemo, bez obzira što smo u dobrom ritmu i što smo prilično bolje izgledali u poslednjem periodu. Sportski motiv postoji, želimo dobar rezutat, a naša želja je samo veća iz utakmice u utakmicu", rekao je Alimpijević za sajt kluba.

On će protiv Valensije na raspolaganju imati i najnovije pojačanje Dilana Enisa, koji je stigao iz Mege.

"Polako ga uvodimo u akcije. Niti će Dilan uzeti nekome što je zaslužio, niti će on dobiti nešto što nije zaslužio. On je tu da pojača konkurenciju, da se izbori za svoje mesto i ulogu, za svoju minutažu. Već je dobrim igrama i ponašanjem skrenuo pažnju u dresu Mege, on će biti u sastavu za ovaj put, jer idemo na šest dana, potrebno je i da oseti i atmosferu i hemiju tima, da ga saigrači upoznaju, da se upozna sa sistemom. Zdravi smo, osvežili smo se i spremni idemo na seriju gostovanja", poručio je Alimpijević.

Zvezdu očekuje paklenih sedam dana, posle Valensije ide za Bar, gde će u nedelju u ABA ligi igrati protiv Mornara, potom sledi put za Istanbul i duel protiv Fenerbahčea, a povratak u Beograd zakazan je za sredu, dan uoči duela protiv Panatinaikosa.

Utakmica između Valensije i Crvene zvezde igra se sutra od 20.30 sati.

Kurir sport

