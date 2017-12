ZVEZDI DOBRO STOJI ARMANI: Crveno-beli napravili senzaciju i pobedom u Milanu završili prvi deo Evrolige

1 / 4 Foto: Euroleague.net

Odlično su izabranici Dušana Alimpijevića počeli utakmicu u toku prvih 20 minuta nekoliko puta su imali 17 poena prednosti, ali su u poslednja tri minuta velikim padom dozvolikli Milanu da smanji na tri razlike. Na odmor se ipak otišlo vođstvom gostiju 45:40.



Milano je u trećoj četvrtini pretio, iako je Zvezda imala i plus 10 (55:45), domaći tim je dva puta prilazio na tri poena zaostatka da bi se u poslednju četvrtinu ušlo sa 61:60 za crveno-bele.



Poslednja četvrtina počela je trojkama Bjelice, Lazića i Dangubića, inače prvim za goste u nastavku meča, pa su šest minuta pre kraja gosti vodili 72:64.

Zvezda je od tada igrala vrlo mudro, gurala loptu pod koš, gde je Bjelica pravi probleme odbrani domaćih, koji se nikako nisu predavali, pa su 47 sekundi pre kraja posle trojke Micova izjednačili na 83:83.

Tada su pogodili Feldin i Bjelica i Ročesti za vredan trijumf u Milanu.



Najbolji u Zvezdi je bio Džejms Feldin sa 19 poena, četiri skoka i tri asistencije. Milko Bjelica je imao 18 poena, a Matijas Lesor je imao 14 poena.

U Armaniju je ubedljivo najbolji bio Vladimir Micov sa 16 poena

Četvrta četvrtina

40. minut 91:88 - Kraj meča

40. minut 91:88 - Ročesti je precizan

40. minut 89:86 - Feldin hladnokrvno još dva penala

40. minut 87:86 - Opet trojka Micova

40. minut 87:83 - Bjelica je dao oba bacanja

40. minut 85:83 - Pogodio je Feldin

40. minut 83:83 - Micov trojkom donosi drugo izjednačenje! Bilo je 2:2 na startu, 47 sekundi je do kraja

39. minut 83:80 - Feldin je pogodio dva bacanja

38. minut 81:80 - Do kraja je dva minuta i jedan sekund

38. minut 79:76 - Milano nema nameru da se preda, ali su im sada i košarkaši Zvezde pomogli da poentiraju uz faul

36. minut 75:70 - Serija trojki na obe strane

33. minut 69:64 - Sada je pogodio i Lazić! Gotovo sa istog mesta odakle i Bjelica

32. minut 66:62 - Bjelica za prvu trojku Zvezde u nastavku

Četvrta četvrtina

30. minut 61:60 - Zvezda ima samo poen prednosti

28. minut 59:53 - Igra se poen po poen Zvezda za sada odbija napade domaćeg tima

25. minut 55:45 - Zvezda je usporila tempo igre i odbranom stigla do plus deset

22. minut 47:40 - Lesor je pogodio prve poene u nastavku

Treća četvrtina

20. minut 45:40 - Zvezda je do poslednja tri minuta odigrala odlično, dva puta imala 17 poena viška

18. minut 41:38 - Kalnietis, Ćinćarini i Bertans prave velike probleme Zvezdi

17. minut 41:30 - Posle trojke Dairisa Bertansa Alimpijević je tražio minut odmora

15. minut 37:20 - Trojka Davidovca za seriju 8:0

14. minut 34:20 - Pero Antić ima dva prekršaja, to je problem za Zvezdu

12. minut 32:20 - Milano je uhvatio priključak, onda je Ročesti ubacio trojku

Druga četvrtina

10. minut 29:15 - Odlična igra Zvezde koja je razbila Milano u prvom kvartalu

6. minut 20:6 - Zvezda šutira sjajno. Pogodila je četiri trojke bez promašaja

4. minut 14:3 - Sve u igri tima trenera Alimpijevića funkcioniše, a posle lakih poena Ročestija, domaća klupa traži minut odmora

3. minut 7:2 - Zvezda odlično koristi igru pod košem

1. minut 2:0 - Lesor je pogodio prva dvva penala na meču

Prva četvrtina

Trener košarkaša Crvene zvezde Dušan Alimpijević očekuje da tim prikaže dobru partiju.



Crveno-beli u Milanu završavaju veoma uspešnu 2017, u kojoj je osvojena tripla kruna – Kup Radivoja Koraća, ABA liga i Superlige, i to će im biti čak 82. meč u godini.

"Posle serije dobrih treninga i perioda oporavka, očekuje nas gostovanje u Milanu. Za Armani je karakteristično da je to ekipa koja ide trenutno ispod svojih očekivanja, sudim na osnovu toga kako je formiran tim, stručni štab i koliko je novca uloženo. Verujem da će do kraja sezone učiniti sve da uđu u borbu za prvih osam mesta jer za to realno imaju kapacitet u sjajnom igračkom kadru", rekao je Alimpijević za klupski sajt.

Kao najbolje pojedince italijanskog velikana izdvojio je Endrua Gaudloka, Vladimira Micova i Džordana Tiodora.

"Pomenuti trio dovoljno govori o njihovim ambicijama i kvalitetu. Njihov tim je u potpunosti poprimio italijanski stil igre uprkos tome što je sačinjen od internacionalaca. Karakteriše ih igra u tranziciji, mnogo dobrih rešenja u prvih deset sekundi napada i moramo da učinimo sve da kontrolišemo njihovu igru u tranziciji", naveo je Alimpijević.

Utakmica se igra od 20.45 u Mediolanum forumu u Milanu.

Kurir

Autor: Kurir