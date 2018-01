(KURIR TV) DALEKOMETNA PALJBA CRVENO-BELIH: Zvezda trojkama slomila Olimpiju i vratila se na prvo mesto

Zvezda je tako i na startu 2018. godine sa dva poraza ostala prva, dok je Olimpija sa pet pobeda u donjem delu tabele.

Zvezda je bolje šutirala za tri (13/32), nego za dva poena (13/35), imala je i 11 izgubljenih lopti, ali i 12 ofanzivnih skokova.

Najefikasniji u beogradskom timu bili su Ročesti sa 16, Feldin i Dangubić sa po 13 poena i Bjelica sa 12 poena. U Olimpiji su najbolji bili Špan i Morgan sa po 15 poena.

Pred Zvezdom su dva važna meča narednih dana, prvo protiv Žalgirisa u Pioniru u Evroligi 5. januara, a potom i gostovanje u Podgorici, protiv Budućnosti u ABA ligi 8. januara.

Prva četvrtina

Posle dva i po minuta igre 4:2. Do polovine prve deonice Zvezda je izgubljenim loptama dozvolila Olimpiji da konstantno bude u prednosti u jednom momentu i 9:4. Ipak, posle šest minuta igre bilo je 9:9.

Koji trenutak kasnije posle poena Dangubića Zvezda je povela prvi put na meču 11:9. Prvi kvartal je završen trojkom Enisa, koji je time doneo novo izjednačenje, ali je posle deset minuta Olimpija vodila 18:16.

Druga četvrtina

Ročesti je pogodio trojku za domaće. Olimpija kažnjava sve greške odbrane Zvezde.Na polovini druge četvrtine Zvezda je trojkama Ročestija i Feldina uspela da povede.

Do poluvremena Zvezda je uspela da trojkama (ubacila ih je sedam) okrene rezultat, a poslednju je pogodio Milko Bjelica., za vođstvo 40:37.

Treća četvrtina

Špan je sa linije penala pogodio prve poene u nastavku meča. Prošlo je više od minuta igre. Posle poena Morgana gosti su opet vodili 41:40. Do polovine treće deonice igralo se koš za koš uz mnogo grešaka. Uz to Milko Bjelica je već tada napravio četvrti prekršaj i izašao je iz igre.

Zvezda se muči u šutu i to je glavni razlog što je Olimpija sve do poslednja dva minuta treće četvrtine bila u rezultatskom egalu. Tada su pogodili Lesor, zatim Janković i na kraju uz faul Lazić, pa je Zvezda posle 30. minuta imala do tada najveći plus od šest poena 62:56

Četvrta četvrtina

Ročesti je trećom svojom trojkom uspeo da uveća Zvezdin deficit. Zvezda ima slab šut unutar linije za tri poena, ali je izvan nje uspela da napravi razliku sa kojojm je mogla mirnije da uđe u poslednjih pet minuta, da izabranici trenera Alimpijevića nisu u nekoliko desetina sekundi izgubili dve lopte i primili dva puta lake poene bez odbrane.

Nakon toga domaći su trojkom Davidovca (13 za tim) otišli na plus osam. Olimpija je ipak uspela da minut i po pre kraja priđe na 76:73, ali je tada Feldin pogodio prodor, a Dangubić ptimorao Betla da napravi korake. Do kraja meča domaći su u penal završnici došli do trijumfa.

Tok meča

Meč crveno-belih sa gostima iz Slovenije igra se u hali "Aleksandar Nikolić", a uprava kluba sa Malog Kalemegdana je rešila da časti navijače za novu godinu i da ulaz na taj meč bude besplatan.



"Želimo da nastavimo u dobrom ritmu i u sklopu priprema za sve što nas očekuje u januaru, stiže i utakmica sa Olimpijom, ekipom koja se možda nalazi u slabijoj formi nego na početku sezone, ali se u svakom slučaju, radi o timu koji je u prvom delu igrao dosta dobrih utakmica. Bodovi koje želimo na početku Nove godine, zavise od našeg pristupa, i ovaj meč može da bude i dobar uvod u Žalgiris i meč koji igramo 5.januara", rekao je trener Zvezde Dušan Alimpijević u najavi susreta.

Prvi meč dva rivala u Ljubljani pripao je srpskom šampionu - bilo je 73:82.



Dodajmo da je Zvezda dobila 20 od ukupno 34 meča dva tima u regionalnom takmičenju.

