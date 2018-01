(VIDEO) BJELICA BEZ DLAKE NA JEZIKU: Svaka čast Novaku, ali Srbima je košarka u krvi

Intervju je deo poznate emisije '' 60 minutes or more less '' za koju je najpre konstatovao:

''Košarka je u našoj krvi. Imamo Novaka Đokovića, on je vrhunski teniser, ali u Srbiji je košarka sport broj jedan. Sada imamo i petoricu igrača u NBA ligi“,

Jedan od njih je i saigrač iz reprezentacije Miloš Teodosić sa kojim je tokom noći odigrao još jedan NBA duel i za koga je imao samo reči hvale:

"Srećan sam što je Teo došao ovde. On je jedinstven. Način na koj on igra čini da košarka izgleda tako lako. Nije imao sreće s povredama, ali sada se oporavio i pokazuje da je jedan od najboljih plejmejkera“.

Njegovi ''Vukovi'' su slavili protiv Klipersa rzultatom 126:118, a Nemanja je pružio jednu od najboljih partija u sezoni. Za 34 minuta na parketu uspeo je da ubaci 18 poena, da uhvati 9 lopti i podeli 4 asistencije.

“U Minesoti sma već tri godine i sada imam priliku da uradim nešto velikio. Srećan sam što sam deo ovog tima''.

Na pitanje o razlici između evropske i američke košarke ''Beli'' je kratko objasnio:

"Ovde se igra drugačije. Košarka je brža, atletske sposobnosti su bitne. Prve godine sam se privikavao na ligu, sve mi je bilo novo, ali sam sada spreman da se takmičim”.

Nije izostalo naravno ni pitanje o njegovoj Minesoti:

“Mlada smo ekipa, ali imamo dosta potencijala, kao I igrača sa iskustvom. Moraju neke stvari da se poklope - Zapadna konferencija je teža od Istočne. Potrebno je da budete spremni za svaku utakmicu, ako to nije slučaj protivnik može da iskoristi to protiv vas", kratko je dodao Bjelica.

Novinari su iskoristili priliku da Nemanju ''pecnu'' pitanjem o finalu Evropskog prvenstva i pobedi Slovenije:

''Podržavao sam svoju ekipu, ali je Dragić uradio sjajan posao, bio je najbolji igrač na prvenstvu'' kratko je i diplomatski odgovorio Srbin.



Za kraj novinar mu je zagolicao maštu pitanjem o zajedničkoj reprezentaciji bivših jugoslovenskih zemalja:

''Zajednička ekipa nije naš 'problem', ali bilo bi sjajno videti takve igrače zajedno u ekipi", zaključio je Nemanja.

Kurir sport

Foto: Fonet

Kurir

Autor: Kurir