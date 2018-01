ZUFER AVDIJA ZA KURIR: Svi smo mi Omić!

Navijači Zvezde sramnim transparentom u Pioniru nisu uvredili samo novog košarkaša voljenog kluba Alena Omića već i veliki broj košarkaša, fudbalera i ostalih sportista iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su ispisali istoriju crveno-belih.

„Šiptar, Hrvat, balija, nisu moja bratija“, glasila je poruka grupe navijača Crvene zvezde koja je tokom meča s Olimpijakosom skandirala „Omiću, odlazi“. Mržnja prema igraču samo zato što je musliman i rodom iz Tuzle nema opravdanja, a među brojnima ovim je prozvan i Zufer Avdija, legendarni košarkaš Crvene zvezde.

- Žao mi je što se to desilo Omiću. Voleo bih kada bi mi jednom omogućili razgovor s Delijama, da mi oni objasne odakle taj stav prema svojim igračima. Zašto im smeta Omić ako nikad ništa nije ružno rekao, već je samo došao da se bori za svoj i njihov tim - počeo je razgovor Avdija za Kurir.



Šta mislite, kako biste vi prošli u Pioniru?

- Verujem da je ostalo tog poštovanja prema meni, da bih bio dočekan aplauzom. Ipak sam bio kapiten Crvene zvezde...

Stariji se sećaju da ste se i tukli na terenu sa braćom Petrović?

- Bilo je svega, i radosti zbog pobeda, i suza zbog poraza, u žaru borbe se ponekad i preteralo, kao što je bila ta epizoda sa Acom i Draženom. Svestan sam da su to bila druga vremena, tada sam zavoleo Zvezdu i to ništa neće moći da promeni. Mene je Zvezda učila košarku, a navijači šta je to ljubav prema klubu. I da mi zvižde kao Omiću, opet bih ostao zvezdaš.



Zna se da ste uvek bili na usluzi našim timovima kada dođu da igraju u Izrael?

- Uvek sam sve dočekivao i bio im pri ruci ako im zatreba pomoć. Bilo mojoj Zvezdi, Partizanu ili reprezentaciji kada ih je Sale Đorđević dovodio u Izrael. Isto je bilo i kada su navijači dolazili, pa su imali neke probleme. Opet bih im pomogao, sigurno ih ne bih pitao da li su zviždali Omiću ili aplaudirali. Kada ga čujem kako priča srpski, vidim da nosi šal ili dres, ja sam tu da mu pomognem ako treba karta ili bilo šta! On je moj!

Mržnje ima i u Izraelu?

- Mržnja u sportu mi nije nepoznata, da se razumemo. Ima i ovde politike i šovinizma jer, na primer, Beitar Jerusalim nikada neće pustiti Arapina u tim. Ipak, mislim da je Zvezda nešto drugo!



Zufer Avdija

Rođen 1. oktobra 1959. godine u Prištini Karijeru počeo u Elektrokosovu U Crvenu zvezdu došao 1980. Od 1990. do 1998. igrao u Izraelu Danas je direktor dvorane i direktor omladinske škole u Hercliji

Robert Prosinečki foto: Nemanja Pančić

Delije su uvredile i ove asove Zvezde Robert Prosinečki Refik Šabanadžović Tomislav Ivković Sead Sušić Husref Musemić Enes Bešić Elvir Bolić Miroslav Šugar Zlatko Krdžević Milivoj Bračun Goran Jurić Miralem Zlajo Petrit Fejzula Elmedin Kikanović

