(VIDEO) ČOVIĆ JE NAŠ NEPRIJATELJ: Predsednik Partizana Ostoja Mijailović otvorio front ka prvom čoveku Crvene zvezde

- Ko nam je zabranio igranje u Evrokupu? Čović? Pa moramo da se borimo protiv Čovića, on je naš neprijatelj - rekao je Mijailović i dodao:

- Mi već pričamo o tome, da naredne sezone igramo Evrokup. A šta ćemo igrati ne zavisi samo od nas.

Prvi čovek košarkaškog kluba osvrnuo se i na loše odnose koje ima sa kolegama iz fudbalskog kluba crno-belih.



- Ne znam da li je njima krivo što izgleda KK ide u dobrom pravcu, što protiv Zadra recimo do|e da nas gleda 5.000 ljudi. Jedino što znam da kada smo zajedno došli 2014. godine, tad Partizan nije imao žute banke, a ja sam stavio na sto 70.000 evra i do tog novca smo zajedno krenuli da radimo. Ja neću biti kao oni. Partizan je veliki klub i veliko sportsko društvo. Ali sada koliko je meni poznato po prvi put u istoriji na kalendaru Sportskog društva Partizana nema košarkaškog kluba. A kada smo zajedno krenuli u fudbalskom klubu, ja sam doneo 70.000 evra stavio na sto i od toga smo krenuli. To mi je kasnije vraćeno, i to je sve u redu, ali hoću da kažem da samo želim dobro klubu. Fudbalski klub Partizan me u smislu upravljanja njime više ne zanima.

Mijailović je još dodao da će Partizan u skorije vreme dobiti sportskog direktora, a da će on marketing i služba za odnose sa javnošću kluba biti smeštene u kući od 350 kvadratnih metara koju je Partizan iznajmio i koja se nalazi na atraktivnoj lokaciji u Beogradu.



- Ja sam taj koji vozi lokomotivu i određuje kojim pravcem će ona da ide. Ne znam da li je to najbolji put, ali verujem u saradnike. OI ove koji su već tu i one koji će doći. Situacija sa Lončarom, koji je moja želja za mesto sportskog direktora je takva, da on mora raskinuti radni odnos sa televizijom za koju već godinama radi.

Pričalo se i o dugovima kluba.



- Ostoja Mijailović neće prevariti poverioce. Neću da radim na način koji je koristila Zvezda. UPPR ili fuzija ne znam. Zar mislite da sam toliko glup da ne znam, da se UPPR-om novac koji dobijemo možemo uložiti u igrače i brzo biti konkurentni u odnosu na Zvezdu. Ja to neću da radim, ma ko da mi sad dođe u klub i kaže da je to rešenje.

Partizan je mnogo veliki klub, koji nema nijedan kvadrat imovine. Ne mogu da pričam o tome, ko je dao i zašto je posle oduzet plac za trenažnu dvoranu, ali je jasno da i mnogo manji klubovi to imaju. Partizan je od devedesete godine na ovamo zaradio toliko novca da je i sam mogao da finansira jednu takvu dvoranu. Ona godišnje košta 250.000 evra i može da se otplati za deset godina. To bi nam mnogo značilo i u pregovorima. Znate koliko znači kada imate nešto uz pomoć čega možete da se zadužite.

Navijači su velika snaga Partizana.



- Partizan i dalje ima najvernije navijače. Kada smo dočekali Zvezdu hala je bila puna. Ali situacija u klubu je teška i ne možemo da se trkamo sa onima koji su daleko ispred nas. Partizan pokušava da bude konkurentan, a videćemo koliko će vremena trebati da se vratimo. Postoje ljudi, koji su došli kod mene i rekli da žele da pomognu klubu. Reći ću vam, da je novac za trenažnu dvoranu, delom već obezbeđen", rekao je predsednik Partizana.

