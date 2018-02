SRAMOTA Predsednik Crvene zvezde se dodvorava: Čović nije osudio sramni natpis!

Predsednik Košarkaškog kluba Crvene zvezde Nebojša Čović izbegao je da osudi, ali i da se ogradi od postupka dela navijača svog kluba koji su na nacionalnoj osnovi grubo vređali poslednje pojačanje Alena Omića.



Umesto jednog gesta kojim bi napravio otklon od autora transparenta „Hrvat, Šiptar, balija, nisu naša bratija“ i „Hvala upravi za radost i titule, dok igra ko ne treba, na nas ne računajte“, Čović se usprotivio novinarima jutarnjeg TV programa koji su ih nazivali huliganima.

- Ne možemo ih zvati huliganima. Ne kažem da ne postoje huligani. Imam izuzetno dobru saradnju s njima, sa svim tim grupama, mnogo su pomogli klubu na putu ovog uspeha, mislim da treba da radimo jedni s drugima. Svako treba da radi svoj posao. Ja kao predsednik treba da donosim odluke za ostvarenje što boljeg sportskog cilja. To nam je zadatak. Alen Omić je došao u klub, to je centar koji nama donosi određenu prednost. On časno nosi taj dres - rekao je Čović.



Na novo pitanje o stvaranju štete klubu, Čović je samo u jednoj rečenici dao odgovor, dok je u ostatku svog obrazloženja više govorio o Partizanu:

- Do štete se dolazi, na primer, ovim disciplinskim postupkom Evrolige. Mene lično raduje ova odluka FIFA i UEFA što će Zvezda imati svoje navijače na utakmici sa CSKA.... Vi imate, recimo, slučaj da prvi čovek rivalskog kluba kaže da smo mi neprijatelji. Znate šta znači neprijatelj? Neprijatelja treba likvidirati, jel‘ da? Ili imate tezu koja se postavlja da kada niste prvi, onda je ABA liga cirkus, Evroliga ne valja... Kakvu poruku vi šaljete mladim ljudima?



Gostujući u drugoj emisiji, predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović govorio je o pretnjama koje mu dolaze od pojedinaca zbog toga što je javnosti otkrio podatke. U jednom momentu, pominjući zabranu igranja u Evrokupu prošle sezone, nazvao je Nebojšu Čovića neprijateljem. - Ko nam je zabranio igranje u Evrokupu? Čović? Pa moramo da se borimo protiv Čovića, on je naš neprijatelj - rekao je Mijailović.

Prvi čovek košarkaškog kluba osvrnuo se i na loše odnose koje ima s kolegama iz fudbalskog kluba crno-belih. - Ne znam da li je njima krivo što košarkaški klub ide u dobrom pravcu, što protiv Zadra, recimo, dođe da nas gleda 5.000 ljudi. Jedino što znam je da kada smo zajedno došli 2014. godine, tad Partizan nije imao žute banke, a ja sam stavio na sto 70.000 evra i od tog novca smo zajedno krenuli da radimo. Ja neću biti kao oni.

