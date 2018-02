(KURIR TV) DUŠKO VUJOŠEVIĆ U EMISIJI DSNL: Ukidanjem sponzora gradila se Zvezda rušeći Partizan

Bivši trener KK Partizan Duško Vujošević otvoreno je u emisiji „Da se ne lažemo“ autora Ratka Femića, u produkciji „Adrija medija grupe“, otkrio mnoge stvari iz perioda dok je sedeo na klupi crno-belih.

53.02 Partizan je u određenim periodima bio svesno guran dole. Ukidanjem sponzora gradila se Zvezda rušeći Partizan. To nikad ranije nije bilo

52.00 Da sam ja predsednik dao bih jedno 52% Partizanu, a 48 % Zvezdi i ne bi kad dolazi francuska delegacija davao dres Partizana već reprezentacije



51.39 Ne navijam za Ostoju Mijailovića, al' navijam za Partizan

foto: Kurir

51.24 Prednost koju Zvezda ima pod ovom vlašću nikad nije bila

49.51 Sport uvek ima veze s politikom

49.00 Opozicija je trebalo da se izbori za fer uslove pre izbora ili da bojkotuju izbore i trebalo je da idu s jednim kandidatom



47.41 Politika je ozbiljan zanat koji treba učiti, a posle 50. godine ja u školu neću da idem

47.00 DS mora da se ponovo dokazuje, ali delim mišljenje Borisa Tadića da DS treba da bude neki novi centar okupljanja

45.47 Mislim da je dužnost intelektualca da bude higijena vlasti, da bude u opoziciji

44.27 Kada se meni sve to desilo u Partizanu Dodik me nijednom nije pozvao da pita kako si, a imali smo kao korektan odnos i nešto malo više od toga

44.17 Dodiku se nije svidelo čim sam ja došao za selektora BiH

43.50 Srbija koja je najmnogoljudnija i koja je kontrolisala vojsku imala najveću odgovornost da spreči izbijanje građanskog rata

43.36 Najveća tragedija u mom životu je građanski rat u Jugoslaviji

42.28 Pošto imam šećer potrebna mi je dnevna doza insulina da bih živeo. Tako mi i treba određena količina košarke da bih bio živ



41.13 Jedino gde dobro radim to je na području srpsko-hrvatskog jezika



37.48 Puštena je priča da sam o svemu odlučivao i da sam kriv, ali nećemo sad o tome zato što je bolestan. Ja sam za Mijailovića zdrav kao zmaj

35.46 Tokovi novca je nešto što može da se ustanovi. Ako je bilo grešaka to se vidi u papirima

32.43 Joca Pavlović je otišao iz kluba i ostavio je taj dug, taj nepovoljan kredit koji je pio krv klubu

31.47 Ne znam koji su interesi bili da tako velike kamatne stope budu

30.45 Prvi put javno kažem da sam imao obavezu da Nenad Stefanović, sin direktora banke, bude u 12

29.44 Nova uprava, predsednik Jovica Pavlović i potpredsednik Čolović imali su dobar i skup tim. Dugova nema, ali počinje sezona, a nema banke

28.10 Divac nije više imao snage da trpi određene situacije i izašao je ostavljajući klub na nuli, što se tiče dugovanja

26.16 UPPR znači i svesti dug prema ljude koji su pošteno zaradili pare na nekih 2,5%



23.53 Ja glavu ne savijam, ja ostajem uspravno

23.38 Moj greh je što sam se usudio da kažem kako stoje stvari i da postoji diskriminacija Partizana

21.24 Na skupštini Partizana Danilović je podneo ostavku govoreći da mu je rečeno, i to sa najvišeg mesta, da dok sam ja trener Partizan neće dobiti ni banku sponzorstva

20.58 Nisam u kontaktu ni sa kim iz Partizana. Bilo je tu i prijateljstava i to je ono što me je najviše pogodilo i dovelo do toga da se kontakti prekinu

19.02 Mijailović svesno, pod vođstvom svog gurua Novaka Nedića, pokušava da tom navijačkom svetu stvori predstavu kako sam ja kriv za loše stanje u Partizanu



17.26 Kada smo igrali Euroligu bili smo vrlo atraktivni da dolaze mladi igrači, a kada smo ispali iz Evrolige znao sam da će biti jako teško



14.58 Stvara se predstava da sam ja kriv za finansijsko stanje u KK Partizan i da preko toga potražujem neke pare koje će zbog sevapa da mi daju jer sam bolestan

14.37 Pare sam imao garantovane ugovorom, davno sam trebao da ih dobijem, pristao sam da me isplate u ratama

13.45 Pustili su dezinformaciju Fibi da su se sporazumeli sa mnom i da ne razumeju zašto se ide na BAT

12.42 Kako je krenuo spor oni su objavili da ja hoću da ih blokiram da ne mogu da dovode igrače tokom sezone, a vidite koliko su igrača doveli

11.53 Već je isticala druga godina kašnjenja, niko se nije javljao iz kluba i ja sam angažovao advokata iz Italije da se počne sa sporom

10.56 Oni su imali strategiju da ne plate ništa od toga

10.26 Prema ugovoru o dugovanjima i potraživanjima u slučaju spora BAT stoji iza toga

10.10 Partizan pod Pekovićem je isplatio prvu ratu, druga rata nije plaćena niti se iko javio

09.20 Dogovorili smo se da mi plate budu isplaćene u pet rata za pet godina

08.09 Pri samom rastanku sa partizanom oni su rekli da ne beže od tog duga koji su izračunali na oko 650.000

05.43 Ja te pare nisam primio jer klub nije bio u dobroj finansijskoj situaciji i što sam davao prioritet isplaćivanju igrača



04.42 Ti ugovori su potpisani, ali ja sam ljudima toliko verovao da sam bio spreman, kada je Partizan u pitanju, da radim na reč



03.41 Po povratku iz Rusije kada sam ponovo uzeo Partizan imao sam ugovore prve godine 300.000 evra, druge 300.000 i treće godine 200.000 evra

02.37 Imam bolest koja mi je otežavajuća okolnost, ali nije alibi. Ako bolestan nešto kažem spreman sam da podnesem sve reakcije

01.31 Ostoja Mijailović je za četiri meseca u Partizanu postao stručnjak za Duška Vujoševića

