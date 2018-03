(FOTO) VEČITI SIGURNI: Košarkašice Crvene zvezde i Partizana slavile u regionalnom takmičenju, Kraljevo poraženo u doigravanju

Leže nam ove Bugarke. 4 utakmice protiv Bugarskih ekipa i 4 pobede. Valjda se to neće odraziti na broj Bugarskih turista u Beogradu za Novu godinu :) PARTIZAN MELJE! #zkkpartizan #grobari #partizanovci #partizan

