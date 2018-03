IDEMO DA DOBIJEMO ZVEZDU: Trener Mornara optimista pred plej-of

– Nemojte misliti da idemo u plej-of sa belom zastavom. Čeka nas šampion Crvena zvezda, verovatno svi misle da je to to što su videli od Mornara, ali nismo rekli poslednju reč. Ne pretimo, niti možemo, ali uz dužno poštovanje Zvezde i njenog kvaliteta, idemo da igramo i da probamo da dobijemo. Ne plašimo se nikoga, moji igrači to znaju, u to sam ih ubedio, poručio je Mihailo Pavićević, trener Mornara.

