OVA IZJAVA DEJANA MILOJEVIĆA RAZGALIĆE GROBARE: Čović me je zvao u Zvezdu, ali u Srbiji mogu da vodim samo Partizan

- Zvezdu ne bih vodio, rekao sam. Ja ne mrzim Zvezdu, imam dosta prijatelja, ali zbog onoga što sam uradio za Partizan nemoguće je. Sportski razlog je u pitanju jer volim Partizan. Letos sam imao poziv iz Zvezde. Zahvalan sam za to gospodinu Čoviću, ali to nije bilo realno. To nije dobro za mene u ovom trenutku, a najviše iz poštovanja prema Partizanu. A ne bi bilo dobro ni za Zvezdu.

Ne treba njoj Partizanov igrač koji je obeležio jednu epohu, iako bih radio najbolje moguće, ali ne treba im to. Imponovalo mi je kad me je Čović zvao, ali mi to nije palo na pamet. Napravili su dobar potez sa dovođenjem Dušana Alimpijevića- kaže Milojević.



On je prokomentarisao i formu Zvezde i Partizana



- Ne vidim Zvezdu na fajnal foru, iako bi mi bilo drago. Imali su nekoliko poraza koje su vezali, ali nisu u dobrom momentu, pala je i forma. Kiks na Kupu je poljuljao samopouzdanje ekipe. Drago mi je što je Partizan uzeo Kup, ali sam mislio da će teško uzeti. Odigrali su fantastično i Novica je pokazao kakav je lider. Zvezda je bila u lošem momentu i sve se poklopilo.



Milojević kaže da bi voleo da bude trener u NBA ligi, ali...



- Zavisi od situacije sa NBA ligom. Imam razgovore sa nekoliko ekipa, to nije tek tako da ja želim da budem trener u NBA, već mora da se sklope neke kockice. Ako se desi biću ponosan. Želim da budem pomoćnik u NBA. Ako uspem super, ako ne, ja sam u Megi zadovoljan.

