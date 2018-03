KAPITEN CRVENE ZVEZDE NEMA DILEMU Branko Lazić: Naš cilj je poznat, želimo trofej

U plej-of ulazite sa prvog mesta nakon regularnog dela sezone. Da li ste zadovoljni dosadašnjim delom sezone i kakva su očekivanja pred ključne borbe za osvajanje pehara?

"Zadovoljni smo naravno, cilj je pred plej-of bio da osvojimo prvo mesto i osiiguramo prednost domaćeg terena. Bilo je dobrih utakmica, bilo je izazova, neke od najvažnijih mečeva u ABA ligi igrali smo samo dva dana nakon teških utakmica u Evroligi. Ipak, sve to smo uspeli da prevaziđemo i da dođemo do osnovnog cilja pred plej-of. U plej-ofu naš cilj je poznat još od prvog dana i početka priprema, to smo isticali kao najvažniji cilj u ovoj sezoni. A to je osvajanje regionalnog takmičenja, odnosno odbrana titule."

Da li vas opterećuje uloga favorita zbog najboljeg skora u regularnom delu, kao i zbog toga što branite trofej u ABA ligi?

"Nema opterećenja, odnosno ono postoji jer je ovo vrlo važno takmičenje, ali kada igraš u dresu Crvene zvezde naučiš da nosiš taj pritisak. Ne smatram da imamo ulogu apsolutnog favorita u ABA ligi zbog činjenice da smo osvojili prvo mesto u regularnom delu sezone. Ono je teško izvojevano, i to je jedina prednnost koju imamo, a to je domaći teren i naši navijači."

U polufinalu vas očekuje Mornar. Kakvo je vaše mišljenje o narednom rivalu?

"Svi koji su našli mesto u plej ofu i završnici su tu potpuno zasluženo, jer su prikazali najviše tokom lige koja je trajala punih pet i po meseci. Mornar je odlična ekipa koja je osveženje u aba ligi u svakom pogledu. Možda su u rezultatskom smislu bili iznenađenje na početku, ali kada u kontinuitetu igraju dobro, onda je to pokazatelj da vrede. Imaju dobrog trenera, dobru hemiju, dobre igrače na svim pozicijama i svoj stil igre. Sve to dovelo ih je do četvrtog mesta i najvećeg uspeha tog kluba. Dočekujemo tu seriju sa punim respektom, maksimalnom mobilnošću, jer se sada igra za trofej, od prvog minuta prve utakmice polufinala."

Kroz regularni deo sezone ste izborili i prednost domaćeg terena u polufinalu i eventualnom finalu. Koliko će vam u plej-ofu značiti podrška vaših navijača sa tribina?

"Mnogo, već sam to napomenuo kao važan faktor. Naši navijači godinama prave razliku, daju nam preko potrebnu podršku i pomažu nam da dođemo do dobrog rezultata. Ipak, na prvom mestu je da budemo na našem nivou, da igramo dobru takmičarsku košarku, i onda ćemo i doći lakše do krajnjeg cilja."

