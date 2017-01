ARMIJA NEMOĆNA BEZ TEA: Žalgiris u Kaunasu srušio prvaka Evrope!

Žalgiris je upisao sedmu pobedu u sezoni i naneo timu iz Rusije peti poraz ove sezone u elitnom evropskom takmičenju.

Tokom celog duela viđena je rezultatska klackalica, a ni jednog trenutka, ni jedan ni drugi tim nisu bili u osetnijoj prednosti.

Prelomni trenutak u meču dogodio se kada je zbog dve tehničke greške isključen trener domaćeg tima Šarunas Jasikevišius, nakon čega je litvanski tim zaigrao drugačiju košarku.

Nekoliko minuta do kraja došlo je do 'tačke ključanja', ali je Žalgiris sa linije slobodnih bacanja usepo da se odlepi i do kraja sačuva prednost koji joj je doneo trijumf.

Najefikasniji u domaćoj ekipi bio je Pengos sa 21 poenom, Lima je ubacio 12 poena, a Jankunas 11. Vesterman je ostvario dabl-dabl učinak, uz 10 ubačenih poena postigao je isto toliko asistencija.

U timu CSKA ponovo nije bilo srpskog reprezentativca Miloša Teodosića, a najefikasniji je bio Augustin koji je ubacio 15 poena, kao i Higins i De Kolo koji su ubacili po 11.

