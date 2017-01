BOBAN MARJANOVIĆ ZA KURIR: Ne mogu da uđem u odelo Božić Bate!

Iz sunčanog Teksasa u smrznuti Mičigen, sa vrelog asfalta San Antonija na ledom okovane ulice Detroita.



Bobija Marjanovića NBA sudbina je preselila na sever Amerike, ali ne žali se mnogo. Jedino mu je žao što Novu godinu nije dočekao u domu s porodicom, ali ako je za utehu, proslavio je ulazak u 2017. godinu na Floridi.



Kako si se privikao da Detroit, mnogo je drugačija klima od one u Teksasu.

- Malo mi je krivo kad vidim kakvo je vreme u San Antoniju i da ljudi idu u kratkim rukavima. Ovde je sve drugačije, baš je hladno i ima snega. Ali to je dobro za moje klince. Kod mene je sestra sa njenom decom i oni svi zajedno uživaju. Podseća me malo na vreme kada sam bio dete i kada smo samo želeli da se sankamo i skijamo po ceo dan - počeo je Bobi razgovor za Kurir.



Da li si im napravio Sneška Belića?

- Nisam, hladno je za to (smeh). Ali napraviću im, zašto da ne?



Gde si proslavio Novu godinu, u društvu porodice?

- Nažalost, ne. Proslavio sam je u Majamiju, pošto smo već prvog dana 2017. godine igrali utakmicu sa Hitom. Eto, da mi je neko pričao da ću za novaka biti na Floridi, ne bih mu verovao.



Onda si dečacima morao da kupiš neki poklon.

- Planirao sam de se prerušim u Božić Batu, da iznenadim sinove Vuka i Petra, ali nema nigde da se nađe kostim moje veličine. A nisam uspeo da nabavim ni tako veliku bradu (smeh).



Trebalo je da se konsultuješ sa Džejmsom Hardenom.

- Dobra ideja, ha-ha. Naredne godine.



Kad ćeš malo više da zaigraš za Pistonse?

- Čekam priliku, treniram dobro i trudim se da pomognem ekipi koliko mogu. Atmosfera u svlačionici je sjajna, sve su dobri momci. Samo, za razliku od Sparsa, ovde sam među starijima.



Da li ih maltretiraš srpskom muzikom u svlačionici?

- Zavisi od raspoloženja, ali ne previše, malo domaća, malo strana. Ima svega.



Navijači Zvezde često kažu: „Eh, da nam je sada Bobi.“ Pratiš mečeve crveno-belih?

- Naravno, kad god mogu. Gledao sam kako su razbili Makabi, a kasnije i fantastične mečeve sa Realom i CSKA. Primećujem veliki napredak kod nekih igrača i to je sjajno. Dangubić, Jović i Gudurić su baš na mnogo višem nivou, ma svi su super.



A i Dejan Radonjić je stasao u odličnog trenera.

- Nije stasao, on je to i bio. Ogroman deo zasluga za ono što Zvezda radi pripada njemu.



Konačno si rešio status sa ugovorom. Da li to znači da si raspoložen da konačno obučeš dres Srbije?

- Naravno, ako bog da! Uvek sam želeo da nastupam za svoju zemlju, nadam se da će se konačno ukazati prilika.



- Može!

Predrag Gajić

Boravak u Beloj kući

OBAMA OPUŠTEN LIK



Kako je bilo u Beloj kući, imao si priliku da se rukuješ sa Obamom.

- Prosto nisam mogao da verujem. On je mnogo opušten, obožava košarku, a ovi moji su ga malo zezali za Donalda Trampa. Visoko društvo

DŽORDAN ZNA KO SAM



Nedavno si naleteo na legendarnog Džordana?

- Baš sam naleteo! Eto Džordana iza ćoška, ha-ha. Malo smo ćaskali, lepo je upoznati osobu koja nam je svima bila idol.



Da li on uopšte zna ko si ti?

- Kako da ne, poželeo mi je sve najbolje.



Autor: Foto: Privatna arhiva