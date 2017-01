CRVENO-BELI OBRADOVALI MALIŠANE: Košarkaši Crvene zvezde u poseti dečjoj onkologiji

Crveno-beli su nastavili sa lepom tradicijom, a ovog puta prvotimci Zvezde Čarls Dženkins, Ognjen Dobrić, Boriša Simanić i Petar Rakićević družili su se sa decom – crtali, pisali, pričali, igrali razne igrice, a na samom kraju i podelili im novogodišnje paketiće.



"Za mene je bila čast, da provedem vreme sa ovim herojima, da se družim sa njima. Crvena zvezda organizacija i mi igrači, uživamo da pomažemo ljude, da ih činimo srećnim, i uvek ćemo to raditi, bez obzira za zgusnut raspored, trudićemo se da nađemo vreme za ovakve akcije. Danas sam dobio nove drugare i zahvaljujem im se što su me pustili u svoju ekipu", rekao je Dženkins.



Doktorka Lejla Paripović je iznela svoje impresije povodom posete.



"KK Crvena zvezda i njeni igrači, zaposleni, su uvek rado viđen gost među mališanima, ali i osobljem Instituta, i tradicionalno već dugi niz godina dolaze u vreme novogodišnjih praznika, da podele paketiće, ali i da se druže sa mališanima. Za decu je to vreme koje provedu sa njima, od prevelike važnosti i u narednom periodu, ona samo o tome pričaju. Hvala KK Crvena zvezda na svemo što radi na terenu, ali i van terena, i oni su idoli, u pravom smislu te reči", rekla je Paripović.

Autor: Kurir sport