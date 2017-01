DIRLJIVO: Ispovest mlade košarkašice oduševila Milicu Dabović, a ni vi nećete ostati ravnodušni

Nikolina se sada prisetila kako je upoznala Milicu, ali i ispričala šta joj je donedavni kapiten košarkašica Srbije pričala kada su se susretale.



"Milica Dabović je bila kapiten ženske košarkaške reprezentacije Srbije. Srbija je sa Milicom osvojila dve najvažnije medalje u karijeri svakog sportiste, zlato na EP u Mađarskoj 2015. i bronzu na OI 2016. O kvalitetu njene igre ne treba mnogo govoriti, jer svi znamo da je to jedna od najbolji košarkašica.

Pored toga što je vrhunski sportista, ona je još bolji čovek. Kada je bila u poseti Banjaluci, kroz suze se prisećala i pričala deci i roditeljima kako je imala trnovit put do uspeha.



Ali, ona nikada nije odustajala i zato je stigla do vrhunca karijere. Milicu znam kao jako emotivnu osobu, svaka sitnica može da je rasplače, ali to je znak da ima dušu i veliko srce. Srce koje je spremno svima da pomogne, u bilo kom trenutku i na terenu i van njega.

Uvek je spremna da pomogne, i nikada ne traži protivuslugu. Milicu znam nešto više od četiri godine, bila mi je uzor i osoba koja me motivisala da budem što bolji čovek.

Šta god sam joj pisala, i ako je u velikim obavezama, našla je vremena da me posavetuje, ukaže na greške, ako ih ima, ali i da pohvali ukoliko nešto radim dobro. Uvek sam govorila, da je volim zbog onoga što jeste.



Nikad niko nije mogao da utiče na mene i da kaže nešto loše za nju. Osobe koje imaju poneku lošu reč o Milici, su osobe koje bi najviše volele da budu MILICA DABOVIĆ. Ali naravno da to nije moguće, i nikada neće biti. Većina sportista ima fanove, ali Milica ima "svoju" decu i u tome se razlikuje od ostalih.

Nikad ih nije nazvala fanovima već ‘"svojom’" decom. Milica je ove godine odlučila da ‘’svoju’’ decu obraduje kampom koji će biti održan u augustu mesecu na Tari. Tara je za nju posebna, jer je sa ocem, košarkaškim trenerom, i mlađom sestrom Anom provodila vreme trenirajući. Ona pravi kamp koji će biti drugačiji od ostalih. Biće sa decom od prvog do poslednjeg dana, pričati im o svojim rezlutatima. Učiti ih kako se postaje vrhunski sportista, ali i o tome kako se postaje dobar čovek", napisala je Nikolina Trubajić.



