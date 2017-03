DŽIKIĆ: Imam jedan problem pa ćemo morati da se vratimo u Zagreb za dve nedelje

"Imam jedan problem, a to je što mi stvarno volimo da dođemo ovde, pa ćemo morati da se vratimo. Za 14 dana se vidimo ponovo. Verujem u ono što radimo i zato mislim da ćemo ponovo doći, a i da ne dođemo, nije katastrofa. Jesmo li bili u redu protivnik večeras? Jesmo li se vratilili na dve lopte? Bila je borba, bila je dobra utakmica i to je ono što ide s nama", rekao je Džikić novinarima u Zagrebu.

Košarkaši Cedevite poveli su 1:0 u polufinalnoj seriji plej-ofa Jadranske lige protiv Partizana, pošto su u Zagrebu pobedili sa 83:76.

"Izgubili smo, 1:0 za Cedevitu. Oni su dobro spremili meč, kao da su gledali trening sinoć, ne daj Bože. Što se nas tiče, prvo i drugo poluvreme je bilo malo drugačije. U prvom su oni šutirali 20 penala i bili na plus 19, u drugom nisu i mi smo bili na dve lopte, što ne umanjuje njihovu pobedu", rekao je Džikić.

Polufinalna serija Jadranske lige igra se na dve pobede, a drugi meč na programu je sledeće subote u Beogradu.

Džikić veruje da će njegov tim u dvorani "Aleksandar Nikolić" bolje šutirati nego u Zagrebu.

"Očekujem da u Pioniru šutiramo bolje. U prvom poluvremenu smo danas šutirali 13 od 17 za dva i dva od 17 za tri, kada smo napravili balans izmedju toga to je nekako izgledalo bolje", rekao je on.

On je dodao da ima mnogo poštovanja za centarski tandem Cedevite koji čine Miro Bilan i Mirza Begić.

"Oni generalno imaju najveći savez na petici. Imaju Bilana koji je dominantan igrač. On i (Ognjen) Kuzmić su dve najdominantnije petice. Svaka čast (Nikoli) Jankoviću, ali oni su najdominantniji u ligi. Problem je i u tome što Bilana menja Begić, čiji CV je jako ozbiljan kada se pogleda. Ja za takve igrače imam mnogo poštovanja", rekao je Džikić.

"Takodje, imaju (Karla) Žganeca koji je pun energije, a i (Džona) Šurnu koji je danas u kratkom periodu postigao mnogo poena. Svaka čast na tome. Nema tu neke filozofije, ništa se nije dogodilo što nismo očekivali", dodao je on.

Utakmicu u Zagrebu obeležila je povreda Uroša Lukovića, a Džikić je rekao da ne zna ozbiljnost te povrede.

"Ne znam ništa. Videli ste sve. Klizeći Žganeca bez faula, možda je bio, možda nije, neću da ulazim u to. Dobio je udarac u potkolenicu i to je nešto novo za nas, to ove godine nismo imali", rekao je Džikić.

Druga utakmica polufinalne serije, koja se igra na dve pobede, izmedju Partizana i Cedevite biće odigrana sledeće subote od 20.00 u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu.

Autor: Beta