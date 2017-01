DŽIKIĆ KAKVOG NE POZNAJETE: O Partizanu, podočnjacima, muzici, NFL, Amerima...

Ko najviše zabušava?



"Nikola ekonom najviše zabušava na treninzima"



Koliko se ima vremena za individealni trening?

"Broj utakmica i raspored putovanja da nemamo vremena za treninge. Prošle godine smo imali samo jednu utakmicu i mnogo više prilike da radimo. Svi dolaze na individualne treninge, ne znam zašto se tako zovu, ali ajde da ne filozofiram..."



Ima li novca za pojačanje?



"Da li ima novca nije pitanje za mene. U ovom momentu nam je potrebno da nekoga dovedemo na žeton, jer nema Robinsona i Marinkovića. Veliki deo našeg budžeta ide na vraćanje dugova. "



Pominjala su se mnoga pojačanja?



"Saša Pavlović dođe na utakmice, znamo se 20 i kusur godina, a koliko znam završio je sa košarkom. To je ono šta se babi snilo. Radičević, nije, Rakićević je bio vrlo ozbiljan. Čarapića smo želeli prošle godine, sada nije bilo prostora, a Milutinov je bio u planu samo kroz pozajmicu. Janković iz Majamija je bio u razgovorima, ali je potpisao za Detroit i sada je u razvojnoj ligi. Kao trener mislim da je bolje da je ovde. Sajksa sam takođe sretao i pričali smo, ali je odlučio da ostane u Americi. Menja se način pogleda NBA lige na Razvojnu ligu i to će osiromašiti ponudu igrača, koji će želeti da dođu u Evropu. Nije poenta da dovedemo Dončića na godinu i po ili De Koloa do kraja sezone. Naš primarni cilj ovih sezona je drugo i imamo mnogo problema. Recimo, Džonsa smo hteli da ostavimo, ali je dobio 2,5 puta više novca od onoga koji je Partizan mogao da mu ponudi.

Šta mislite o Urošu Lukoviću?



"Uroš Luković je pošten momak, koji radi tačno ono što je rekao da može i ne radi što je rekao da ne može. Mene ne zanima što on ume da popravi svaki auto na svetu, čak se šalimo da to treba da stavi u ugovor."



Može li Partizan do trofeja?

"Svaki trofej ove sezone mora da ide preko Crvene zvezde, koja ima sistem koji joj odgovara. Nemoguće je da pobeđuju slučajno to je zaista dobar rezultat. A da li će za Partizan dobar rezultat biti i tri finala bez trofeja, ja ne znam. Nisam sam u Partizanu. Zvezda ima neke velike pobede i ne bih se iznenadio da se plasira u plej - of ".



Da li mislite da Partizan treba da igra u dvorani Ranko Žeravica?



"Apsolutno sam za to da domaće prvenstvo igramo u hali sportova Ranko Žeravica"



Zašto Vrabac oscilira, a mladi igrači imaju podočnjake?



"Vrabac ima oscilacije zato je u Partizanu... A podočnjake imaju Kenan i Luki. Zašto, ne znam, ne biram igrače po lepoti".



Razmišljam o sledećoj sezoni i o tome šta ćemo i kako potpisivati. Važno je i kako će igrači reagovati na stres koji nose važne utakmice koje dolaze. Pokušaćemo da zadržimo više igrača nego prošle godine, kada ih je bilo svega pet.



Za tri godine nadam se da ćemo finansijski biti stabilni i košarkaški biti tamo gde želimo. Znate, mi neke stvari zanemarujemo, a to je dužina karijere igrača i tržište kao što je recimo Kina, koja ima mnogo novca. Dalje, Partizan više nije prvi koji bira talente, četvrti je, ispred su su Zvezda, FMP i Mega, a zatim i Dinamik, Vizura... Treba da razmišljamo o trenažnom centru i načinu na koji ćemo prevazići situaciju u kojoj smo, a o kojoj kao trener nisam pozvan da pričam."



Koga bi ste doveli da ima novca?



"Taris Rajs bi došao u Partizan da imamo para. Najbolji igrači koje sam trenirao su recimo: Rajs, Dušan Đorđević, Goran i Zoran Dragić, Roberts, Džons, Valančijunas, Veličković... stvarno ih je mnogo."

Da li ste ikada pomislili da napustite Partizan?



"Preispitujem se stalno i dođe mi da kažem idem bre... Ali nikada nisam hteo da odem iz Partizana.

Mene je trenerski otkrio Dragan Dragosavac, a radio sam i sa Mišom Lakićem, Miletom Protićem, Vujoševićem, stvarno ih je mnogo i hvala im.



Koji model košarke bi voleli da dostignete sa Partizanom.



"Kentaki recimo uzima igrače kako želi da igra, a mi igramo po onome što imamo. Želeo bih da dođem do ovoga što radi Kentaki. Ali da znate, nema kopi - pejst košarke, jer moramo da radimo, samo ono što igrači umeju da izvedu. Džabe sve, ako nije tako. Mi u juniorskom timu nemamo nosioce, ali imamo interesantnih košarkaša.

Mnogo je stvari koje utiču na razvoj igrača. Jer, oni realno sa mnom provode svega 4 sata na dan, a biće onakvi kakvi su i u ostalih 20 časova dana."



Najbolji igrači u istoriji Partizana?



"Partizan imam mnogo legendi, a svaki tim koji je otišao na F4 je za mene veliki



Sukob FIBA i EKA?



"Sukob FIBA i EKA, mi smo za to jako mali i ne navijam ni za koga. Veliki je novac u igri i težištee uspeha se promenilo. FIBA je u odnosu na startnu poziciju dobila dosta, a šta će biti... Evroliga je u ovom sistemu jako naporna i videćemo kako će se sve završiti."



Najbolji stranci koje ste trenirali?



"Rajs, Roberts Buker (Krka), Kevin Džons, Amstel ... "



Najdraža utakmica u Partizanu?



"Prva utakmica protiv Cibone mi je najdraža u Partizanu. Ali najponosniji sam na evropski trofej sa Krkom u FIBA čelendž kupu".



Kada će Partizan moći da se nada tituli?



"Kada se za to steknu uslovi, a plate su nam sada redovne. Drugo kvalitet ne može da se generalizuje, jer je povezan i sa trenerima koji odlaze ili dolaze u klubove".



Može li Bogdanović u NBA?



"Ne znam koliko Bogdana zanima NBA, ali mislim da može da igra tamo."



Sa kojim muzičarem bi snimili pesmu?

"Ima više muzičara sa kojima bih radio pesme. Stari Sanšajn ili recimo neke pesme za decu, bih radio.



Zašto ne idete u ložu, kada gledate fudbalere Partizana?



"U ložu stadiona Partizana neću da idem, utakimice gledam sa istoka i to je to, šta ću tamo."



Pivo ili vino?



"Ne pijem, alkohol, retko i tada je pivo".



Ko osvaja NFL?



"Rejdersi ne mogu da osvoje Superboul, a nadam se da će Nju Ingland.



Da imate jednu super moć, koja bi bila?



"Da ne stanem kad mi se prohte."



Koji NBA tim bi vodili?



"Trenirao bih Njujork, to sam voleo kao klinac,. ali sada tamo 'leba nema.

