DŽIKIĆ KIPTEO OD BESA: Evo zbog čega je trener Partizana ljut na igrače posle poraza u Podgorici

"Nisam zadovoljan igrom svog tima, iako postoje neki objektivni razlozi, pravo da vam kažem, to me ne zanima. Ne vidim šta može da bude objektivan razlog za nedostatak borbenosti i hrabrosti. Sve ostalo može: da ne zanš, da ti nije dan, sve je u redu. Ne vidim kakve to veze ima sa time da izađeš i da se boriš. Vrlo je jednostavno", besan je bio Džikić.

Budućnost je pobedila 74:68, a krilni centar Partizana Kenan Karahodžić ocenio je da je tim trebalo da igra čvršće.

"Bila je to teška utakmica u kojoj smo se borili protiv izuzetne ekipe i na kraju nismo uspeli da pobedimo. Definitivno smo morali čvršće da odigramo na početku meča, posle je bilo teško juriti prednost do kraja", rekao je Karahodžić.

Autor: Beta,Kurir sport