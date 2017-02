HRVAT SA KLUPE EFESA ŽALI ZA DELIJAMA: Evo šta mu nedostaje

Zvezda sada ima 12 pobeda i devet poraza, dok je tim iz Istanbula upisao deseti trijumf.



Trener Efesa Velimir Perasović posle utakmice je kazao:



"Igrali smo važnu i ozbilnu utakmicu. Zbali smo da ćemo pobediiti ako uspemo da imamo više skokova. To smo i ostvarili. Kada igrate sa Zvezdom koja ima mnogo ukradenih lopti vi ste u problemu. Danas ih je uspela osvojiti samo dve."



Perasović je potom pitan koliko pritiska nosi rad sa ekipom koja ima mnogo novca.



"Niste u pravu, nama je budžet ispod desetog mesta u Evroligi, ali to niko ne zna ili ne spominje. Novac ne igra. Igraju srce i druge stvari. Ali dobro. Svi igrači koji nešto vrede sada odlaze u NBA za neuporedivo više novca."



Hrvatski trener se potom osvrnuo na atmosferu u dvorani.



"Zvezda igra dobro, a hteli ne hteli priznati sa atmosferom u Beogradu vi kao domaćin u startu imate prednost. Mi u Istanbulu to nemamo i mnogo nam nedostaje. Da to imamo, imali bi 3, 4 pobede više. Ali nemamo fudbalske navijače iza sebe. "



Perasović je prokomentarisao i novi format Evrolige:



"U ovom formatu svi su zadovoljni jer je mnogo više spektakla, a za nas trenere mnogo manje prostora za rad. Ali sviđa mi se to", rekao je trener Efesa.

Autor: Kurir sport