KAKO JE DULE SEO NA KLUPU PARTIZANA: Vujošević slučajno postao trener

Predložio ga Kad je Kićanović smenio Lučića, rekao sam mu da uzme Duška jer on ionako vodi treninge, kaže bivši as

Legendarni trener Partizana Duško Vujošević šansu da vodi seniorski tim crno-belih dobio je posle predloga Milenka Savovića. On je preporučio Draganu Kićanoviću da ne dovodi nikog nakon smene Vladislava Lučića, već da ekipu treba da vodi njegov dotadašnji pomoćnik.



Ovu priču, koja je u mnogome promenila istoriju kluba iz Humske i iznedrila jednog od najboljih srpskih trenera svih vremena, ispričao je sam Savović u veoma zanimljivom intervjuu za Nedeljnik.

Laletov pomoćnik



- Dule je bio pomoćnik Laletu Lučiću. Igrali smo jednu utakmicu, bio je 20. januar, znam jer je bila Laletova slava. Gubimo od Šibenke, 20 poena razlike. Na sledeći trening dolazi Kića, a to nije bio njegov običaj. Pomislimo: „Čim je došao brka, ovaj je gotov.“ Kaže Kića: „Sinoć smo kod mene imali sastanak, rešili smo da smenimo Laleta, ali nemam pojma koga da stavimo.“ Ja mu kažem: „Šta ima da dovodiš nekog u januaru, u polusezoni, uzmi Duleta jer on ionako vodi treninge. Pitaj i Željka Obradovića“ - rekao je Savović i dodao:



Velika škola za sve



- I tako je Dule Vujošević postao trener. Posle nekoliko meseci, mi postanemo prvaci Jugoslavije. Sledeće godine Liga Evrope i fajnal-for u Ganu. To je bila velika škola za kasnije, kad sam postao direktor i kad smo uzeli finale u Istanbulu. Imao sam privilegiju da radim s najboljim trenerima, od Ranka Žeravice do profesora Aleksandra Nikolića, od koga ne učiš samo basket već i život.

Iznenađenje

ŽOC U ODELO UMESTO NA EP



Milenko Savović je na posredan način bio uključen i u postavljanje Željka Obradovića na mesto trenera.

- Noć pred polazak na EP u Rimu Željko i ja sa suprugama sedimo u „Klubu književnika“ i kelner mi daje telefon. Na vezi je Kićanović i kaže: „Tražimo vas po celom gradu. Dođite kod mene.“ Dogovorimo se mi, ali Željko treba da ode na aerodrom i Dudi Ivkoviću saopšti da postaje trener. Prilazimo aerodromu bez opreme, Duda nas pita: „Gde ste vi?“, a Željko mu saopštava: „Postao sam trener Partizana“ - otkrio je Savović.

